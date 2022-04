RDP-PAT: près de 377 000$ pour prévenir la violence chez les jeunes

L’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles a accordé près de 377 000$ à cinq organismes afin de leur permettre de poursuivre des projets financés en 2021 dans le cadre du Programme de prévention de la violence commise et subie chez les jeunes.

Le financement attribué lors du dernier conseil d’arrondissement vise à soutenir les initiatives de prévention de la violence chez les jeunes de 12 à 25 ans. Les projets ont comme objectifs de contribuer à réduire la violence commise et subie, de diminuer la délinquance et les comportements à risque et de renforcer le sentiment de sécurité chez les jeunes.

Le centre de promotion communautaire Le Phare reçoit ainsi 110 980$; la Maison des jeunes de Rivière-des-Prairies, 35 063$; Prévention Pointe-de-l’île, 43 024,80 $ – attribué via la Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles; le Centre des femmes de Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles, 24 890$; et l’Équipe RDP, 163 000$.

Rappelons que la ville-centre a reconduit la bonification de 400 000$ pour la prévention de la violence à RDP-PAT en février. Le service des communications de l’arrondissement indique qu’un montant de 90 000$ avait déjà été attribué en décembre, portant à 490 000$ les sommes prévues pour la Prévention de la violence commise et subie chez les jeunes en 2022 à RDP-PAT.

Un montant de 23 042$ demeure disponible et sera octroyé en cours d’année dans le cadre de ce programme.

Ces sommes font partie de l’enveloppe totale de 549 478$ pour prévenir la violence en 2022 dans l’arrondissement. Les 59 478$ restants sont attribués au programme Action citoyenne et communautaire en sécurité urbaine, auparavant appelé Tandem.