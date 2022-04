Le directeur du CSSPI Antoine El-Khoury tire sa révérence

Après une carrière de plus de 35 ans dans le milieu de l’éducation, dont quatre années à titre de directeur général du Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSSPI), Antoine El-Khoury prend sa retraite.

En poste à la direction générale du CSSPI depuis 2018, M. El-Khoury occupait auparavant le poste de directeur adjoint depuis 2011. Il était également passé par la direction du Centre de services aux entreprises de 2004 à 2011.

Ingénieur de formation originaire de France, Antoine El-Khoury a débuté sa carrière en enseignement en donnant des cours du soir à des adultes au Centre Anjou, puis à l’école secondaire Pierre-Laporte.

«J’ai rapidement su que j’avais trouvé ma passion, le temps passait à la vitesse de l’éclair et j’éprouvais beaucoup de plaisir avec les élèves», se rappelle-t-il.

«Je sentais que je faisais une différence, les élèves m’appréciaient, nous avions une belle complicité et je faisais tout en mon pouvoir pour les amener à la réussite», ajoute-t-il.

(Crédit photo: Gracieuseté/CSSPI, Mario Desroches).

Un bilan positif

À l’occasion d’une cérémonie tenue le 7 avril, le désormais ex-directeur a tenu à remercier la communauté de son territoire.

«Durant toutes ces années, je n’ai cessé d’être inspiré par la collaboration, l’entraide et la créativité de la communauté de la Pointe-de-l’Île. Nous sommes comme une famille et c’est ensemble que nous avons réussi à atteindre nos objectifs.»

M. El-Khoury a par ailleurs souligné l’implication de l’ensemble du personnel du CSSPI présent lors de son passage.

«C’est grâce au leadership de tous, de l’enseignant à l’éducatrice en service de garde, en passant par les directions d’établissement, les professionnels et les gestionnaires, que notre taux de diplomation et de qualification a augmenté de plus de 20% en moins de 10 ans, une des progressions les plus fulgurantes au Québec.»

Antoine El-Khoury sera remplacé par Marjolaine Dupuis, qui occupait précédemment le poste de directrice adjointe du CSSPI.

«Je suis fier de ce que nous avons accompli et je sais que l’organisation est entre de bonnes mains. Avec sa structure de leadership partagé et des gens passionnés et innovateurs à tous les niveaux, le CSSPI ira toujours plus loin, pour le bénéfice de tous les élèves», a conclu M. El-Khoury.

(Crédit photo: Gracieuseté/ CSSPI, Mario Desroches)