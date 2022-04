Le chef du PDQ49 prend sa retraite

Le commandant du Poste de quartier (PDQ) 49, Serge-Dany Marin, prendra sa retraite le 2 juin après 31 ans au sein des services policiers.

Commandant depuis 2008, M. Marin est arrivé à la tête du PDQ 49 au début de 2020. Il avait été précédemment à la tête du PDQ 45 durant plus de quatre ans.

Son successeur, qui devrait être embauché prochainement puis annoncé vers la mi-mai, devra poursuivre le défi «de rendre les quartiers le plus sécuritaires possible, de travailler en collaboration avec les arrondissements et partenaires», a affirmé le chef.

Bien qu’une montée de la violence armée a été observée, notamment dans le nord-est de Montréal, au cours des derniers mois, M. Marin souligne que Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est restent des quartiers «très sécuritaires».

«Au niveau de la violence armée, le service de police peut faire des choses, mais une grande partie du travail doit être fait par des travailleurs communautaires, au niveau de la prévention dans les écoles», dit-il, soulignant notamment les besoins d’avoir plus de travailleurs de rue et de personnes «à l’écoute des adolescents».

Le commandant concède que plusieurs problèmes, tels les vols de catalyseurs et de voitures, restent cependant présents à PAT et Montréal-Est et sont «très durs à contrer».

M. Marin se dit particulièrement fier d’avoir travaillé à la mise sur pied du volet sécurité lors de la conférence sur les changements climatiques en 2005 à Montréal, ainsi que du fait que le PDQ 45 ait reçu le prix du Mérite Ovation municipale 2017 dans la catégorie sécurité publique.

«Ça me fait quand même de la peine de quitter ce beau métier. C’était une vocation», soutient-il.