Une médecin en devenir à Pointe-aux-Trembles

La jeune Pointelière Alicia Kuznik est déterminée à devenir médecin depuis quelques années. Une vocation qui s’est confirmée lors de sa participation à l’Académie d’été du CHUM, une formation d’une semaine permettant à des jeunes du secondaire de s’immerger dans l’action en milieu hospitalier.

Lorsqu’elle raconte son expérience au sein de l’Académie d’été du CHUM, qui a eu lieu durant la semaine du 18 juillet, les yeux d’Alicia Kuznik brillent.

«Tout le monde avait l’air tellement passionné par son travail qu’on ne pouvait pas ne pas être encouragé. […] Ça a renforcé le fait que je veux vraiment aller en médecine.»

La semaine de formation, qui vise à préparer la relève dans le domaine de la santé, a cependant été «chargée» et «intense». Alicia raconte avoir enchaîné les conférences et ateliers de simulation, apprenant notamment à faire des prises de sang, à mesurer les signes vitaux et même à faire des intubations sur des mannequins.

Les jeunes ont aussi été jumelés avec des professionnels de la santé, par exemple des nutritionnistes et une pharmacienne. Une occasion pour eux de poser de nombreuses questions, mais aussi de les voir en action avec les patients.

«[On] a été jumelés à un bloc opératoire. À mon âge, c’est vraiment une grosse expérience», relate l’adolescente de 17 ans.

Alicia Kuznik durant une simulation durant l’Académie d’été. Photo: Gracieuseté, CHUM

De longues études

Finissante de l’école secondaire Daniel-Johnson, Alicia entreprendra en septembre ses études collégiales à Dawson en sciences de la santé.

Son objectif: aller ensuite vers les études en médecine, un rêve qu’elle caresse depuis sa troisième secondaire, motivée entre autres par ses bonnes notes, les séries télé sur la médecine qu’elle a regardées, mais surtout, le désir d’«être utile, d’aider les gens».

Or, la jeune Pointelière sait que beaucoup de travail l’attend, une réalité que des professionnels auraient d’ailleurs soulignée lors de l’Académie d’été du CHUM.

C’est sûr que les études sont longues et compliquées […] Il faut juste s’attendre à ce que ce ne soit pas toujours facile. Mais je suis prête à mettre les efforts nécessaires. Alicia Kuznik

Alicia raconte d’ailleurs avoir déjà appris à jongler avec un horaire chargé. En plus de son parcours scolaire et de ses cours de piano, la jeune fille, dont les deux parents sont d’origine polonaise, assiste tous les samedis à l’école polonaise, ce qui lui a permis de développer «une bonne éthique de travail» et d’être bien organisée.

Intéresser les jeunes à travailler au CHUM

Lancée en 2018, l’Académie d’été du CHUM en était cet été à sa première édition après deux ans de pause.

Pour le Centre hospitalier de l’Université de Montréal, l’idée derrière ce projet était entre autres de mettre de l’avant sa mission d’enseignement, mais aussi d’intéresser des jeunes à travailler pour lui dans le futur, explique Sylvie Spérano, directrice adjointe à la Direction de l’enseignement et de l’Académie d’été du CHUM.

«C’est un apport pour l’ensemble du réseau dans nos efforts de recrutement sur le long terme, compte tenu de la pénurie de main-d’œuvre», ajoute-t-elle.

L’institution aurait d’ailleurs constaté que la majorité des participants souhaitent poursuivre leurs études dans le domaine de la santé après leur passage à l’Académie.

«Certains veulent être médecins, pharmaciens, infirmiers, inhalothérapeutes ou autre. C’est pour ça que c’est important, à l’Académie, de leur présenter une diversité de professions.»

300 postulants



Cette année, deux cohortes de 30 jeunes ont participé à l’Académie d’été, pour un total de 60 académiciens. Ils ont été sélectionnés parmi 300 postulants, entre autres pour la qualité de leur dossier et leur lettre de motivation.