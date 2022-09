RDP-PAT accueille la Fêtes des récoltes

Le 18 septembre, de 11h à 14h30, se déroulera la Fête des récoltes au jardin du citoyen de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

L’événement est organisé par l’équipe horticole de l’Éco de la Pointe aux prairies, qui permet aux citoyens de se réapproprier leur espace et de cultiver leur territoire.

En cas de pluie, la Fête des récoltes aura lieu à la salle 160 du centre Roussin, au 12125 rue Notre Dame Est.

Pendant cette demi-journée, il sera possible d’assister à une conférence sur les vivaces avec Serge Fortier, de prendre part à un dîner préparé avec les récoltes du jardin, et de participer à une création et dégustation de tisane faite avec des plantes médicinales.

Pour participer à l’événement, il suffit de confirmer sa présence à l’adresse courriel suivante: animation@ecopap.ca.