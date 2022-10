Une sixième saison réussie pour Aînés actifs à vélo

Pour sa sixième édition, le projet d’accompagnement Aînés actifs à vélo a pu offrir plus de 350 accompagnements à des personnes âgées. Propulsée par l’Association québécoise de défense des personnes retraitées et préretraitées de la Pointe-de-l’île de Montréal depuis 2016, cette initiative a séduit les aînés cette année encore, du 24 mai au 15 août.

Aînés actifs à vélo permet l’accompagnement de personnes âgées en vélo-taxi à assistance électrique. Il peut s’agir d’aller faire des courses, de faire une simple promenade dans le quartier ou encore de rencontrer des amis. Uniquement offert à Rivière-des-Prairies lors de son lancement, le projet – qui a tout de suite connu du succès – a rapidement été élargi à Pointe-aux-Trembles.

Après trois éditions perturbées – dont une annulée – par la crise sanitaire, qui avait eu comme conséquences un retard dans le lancement du projet et des difficultés pour l’embauche des employés, Aînés actifs à vélo a pu cette année profiter d’une édition moins casse-tête pour s’offrir un nouveau souffle.

Le nombre de bénévoles a presque doublé, passant de 7 à 12. Deux chargés de projet ont également rejoint les rangs grâce à une subvention d’Emplois d’été Canada 2022. Ainsi, un plus grand nombre de participants ont pu prendre part au projet: 745 cette année, contre 385 en 2021.

En plus de répondre au besoin de transport actif dans le secteur, le projet a également pour but de réduire l’isolement chez les personnes âgées et de faire un pont entre les différentes générations.

Suivant cette logique, une nouvelle activité a été mise en place lors de l’édition de cette année, du côté de Rivière-des-Prairies: le dîner-causerie. S’inspirant de l’initiative existant déjà à Pointe-aux-Trembles, le dîner-causerie a permis à des aînés de participer à des pique-niques chaque mercredi, avec les bénévoles.

Pour l’édition 2023 et les suivantes, Aînés actifs à vélo souhaite encore augmenter le nombre de collaborations avec des résidences pour personnes âgées, organismes et CHSLD.