L’église Saint-Enfant-Jésus rachetée par la Société de développement Angus

La Société de développement Angus (SDA) a confirmé le 13 octobre qu’elle avait fait l’acquisition comme prévu de l’église et du presbytère Saint-Enfant-Jésus, à Pointe-aux-Trembles. L’église étant fermée au public depuis septembre, la SDA a pour objectif de donner une nouvelle vie à ce bâtiment historique.

En septembre, le curé de la paroisse, Gérald Lajeunesse, avait confié à Métro que l’église n’était plus rentable et pourvue de déficits, avec un nombre de fidèles en chute. «Il faut se rendre à l’évidence: il n’y a plus personne dans les églises. À un moment donné, on ne peut pas faire fonctionner l’église seulement avec quelques fidèles», expliquait alors M. Lajeunesse.

Le curé Gérald Lajeunesse, devant l’église Saint-Enfant-Jésus, quelques jours avant la dernière messe, célébrée le 25 septembre

La SDA avait déjà annoncé vouloir entamer un processus d’achat du bâtiment par bail emphytéotique d’une durée de 60 ans.

Pour une revitalisation du quartier

C’est le 13 octobre que la Société confirme son achat de l’église et du presbytère, pour une somme qui n’a pas été divulguée. Cet achat est en lien avec le souhait de la SDA de revitaliser le Vieux Pointe-aux-Trembles et ses bâtiments.

En ce qui concerne l’église et son presbytère, la SDA précise qu’ils accueilleront une «mixité d’usage» qui permettra de favoriser la vie de quartier. «Nous souhaitons donner une nouvelle vie à cet ensemble institutionnel de grande valeur qui est situé dans un secteur patrimonial d’intérêt supérieur», peut-on lire dans le communiqué de presse de la SDA.

Rien de très précis n’est cependant indiqué sur la véritable fonction qui sera faite du bâtiment, même si toute démolition est à exclure. «La définition précise de la vocation future des lieux sera établie dans le cadre d’une démarche ouverte et inclusive, en concertation avec l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et des partenaires du milieu» précise-t-on dans le communiqué.

Un projet d’occupation temporaire

Pour le moment, l’église sera occupée de manière transitoire par un projet culturel lié au cirque organisé par La compagnie des autres. «Nous sommes choyés d’occuper ce lieu magnifique et idéal pour les activités de création et de production», déclare Alice Kop, co-fondatrice de l’organisation, par communiqué.

