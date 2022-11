RDP-PAT met sur pied un comité de la transition écologique

Le 1er novembre, l’Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT) a annoncé la création d’un comité sur la transition écologique, une nouveauté pour chapeauter les dossiers liés à l’environnement et au développement durable.

La conseillère de Ville Virginie Journeau, qui présidera cette nouvelle instance, est d’avis que la création d’un tel comité était nécessaire à RDP-PAT, la transition écologique faisant partie des axes stratégiques de la Ville de Montréal pour les prochaines années.

L’environnement doit être au cœur de toutes nos décisions et réflexions. La diversité des personnes qui composeront le comité permettra de toucher différents aspects de la transition écologique et d’avoir ainsi un impact positif plus grand. Je suis extrêmement fière de pouvoir présider cette nouvelle instance à RDP-PAT, qui aura assurément des répercussions positives sur l’avenir de notre population et territoire. Virginie Journeau, conseillère de Ville qui présidera le comité sur la transition écologique

Pour la mairesse de RDP-PAT, Caroline Bourgeois, la mise sur pied de ce comité permettra d’encadrer plus efficacement les préoccupations liées aux enjeux environnementaux actuels. «La création de cette nouvelle instance permettra de fournir un encadrement responsable et attentif pour répondre aux enjeux actuels et aux préoccupations de la population, tant sur le plan des changements climatiques et de la protection des espaces verts qu’à la sécurité alimentaire.»

Fonctions du comité

La fonction principale du comité sera de fournir aux élus des avis et des recommandations en matière d’environnement et de développement durable sur le territoire de l’arrondissement.

Le groupe composé de sept membres – dont deux provenant de la population, identifiés après un appel à candidatures – pourra soutenir l’Arrondissement dans le développement d’initiatives innovantes et mobilisatrices, comme l’agriculture urbaine, établir des liens avec des partenaires favorisant la transition écologique, la protection du territoire, etc.