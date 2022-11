Des sacs réutilisables pour promouvoir l’achat local

La Caisse Desjardins de Pointe-aux-Trembles distribuera un total de 20 000 sacs réutilisables à son effigie dans les commerces locaux de l’arrondissement, afin de «faire la promotion de l’achat local». Les commerçants locaux les remettront ainsi à leurs clients.

En 2021, plus de 9200 sacs ont été distribués dans l’arrondissement. Dans son communiqué de presse, Desjardins qualifie cette campagne de promotion de «franc succès». Le Club Optimiste de Pointe-aux-Trembles assurera la distribution de ces sacs, du 9 au 13 novembre.

Ceux-ci seront à l’effigie de la coopérative financière. Y apparaitront une «représentation du siège social de la Caisse Desjardins de Pointe-aux-Trembles», le logo, des slogans faisant la promotion de l’achat local en plus de «consommateurs, heureux de magasiner localement».

Lors du dévoilement, la mairesse de la Ville de Montréal-Est, Anne St-Laurent, ainsi que Joanne Paiement, présidente de l’association des commerçants et professionnels du Vieux Pointe-aux-Trembles et copropriétaire de la boutique Huile et Vinaigre à Pointe-aux-Trembles, ont invité les habitants de la région à encourager les commerçants et l’économie locale plutôt que d’acheter en ligne.