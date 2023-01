Un projet de création en résidence met en valeur l’art visuel

À partir du mois de février, les artistes amateurs ou semi-professionnels en arts visuels de Pointe-aux-Trembles pourront pratiquer leur création à la maison de culture. Une initiative tenue en collaboration avec Les Amis de la Culture de la Pointe.

Il s’agit d’une opportunité pour les créateurs d’utiliser cet espace pour créer au sein d’un collectif. Pour pouvoir participer, il faut savoir pratiquer l’aquarelle, l’acrylique, l’huile, la photographie, le collage ou le dessin.

«Dans une atmosphère chaleureuse et non encadrée, le groupe se réunira toutes les deux semaines tout au long de l’hiver-printemps dans le but de pratiquer son art et de partager ses connaissances», indique l’Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles dans un communiqué.

La résidence de création se terminera avec une exposition collective d’œuvres réalisées tout au long du projet.

Pour participer un projet, les artistes doivent s’inscrire avant le 25 janvier, en communiquant avec la maison de la culture à maison_pt@montreal.ca ou au 514 619-9704.