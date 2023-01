Début de la campagne de recrutement du conseil jeunesse

La campagne de recrutement pour composer le nouveau conseil jeunesse de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT) est lancée. S’étendant jusqu’au 17 mars, elle vise le jeunes de 12 à 25 ans des différents districts de l’arrondissement, afin d’assurer la plus grande diversité socioculturelle possible et mieux représenter la jeunesse d’aujourd’hui.

La responsable du conseil jeunesse de RDP-PAT, Daphney Colin, ne cache pas sa joie face à ce nouveau conseil qui pourra donner une voix et un espace à la jeunesse de l’arrondissement, ce qui était réclamé par plusieurs d’entre eux.

«On a voulu ce projet depuis un certain temps, mais au printemps dernier, un jeune s’est présenté à une assemblée du conseil d’arrondissement et a présenté des arguments en faveur de la création d’un conseil jeunesse. Ça nous a inspiré et poussé à mener concrètement des actions, et nous avons adopté en septembre dernier une résolution pour la création du futur conseil jeunesse.»

Mme Colin explique que l’espace du conseil de jeunesse permettra d’élaborer des réflexions sur les enjeux liés exclusivement aux jeunes afin de mieux comprendre leurs réalités et leurs besoins.

«On veut des jeunes impliqués activement dans leurs quartiers pour qu’on puisse leur offrir une sphère d’influence réelle et pour qu’ils parlent de leurs expériences à la place des adultes. On veut que les gens s’approprient leurs quartiers en les valorisant et leur donnant une voix.»

La campagne sur le terrain

Le recrutement se fera du 26 janvier au 17 mars dans plusieurs lieux fréquentés par les jeunes, afin d’aller à leur rencontre et les inciter à s’inscrire grâce à des formulaires d’inscription préétablis.

En plus des maisons de jeunes, où le lancement de la campagne a eu lieu, l’agente de liaison terrain pour le projet, Julie Crevier, précise que les complexes sportifs, les écoles secondaires, le cégep Marie-Victorin et les tables de concertation seront ciblés pour le recrutement, en plus des écoles anglophones de l’arrondissement.

«Notre première rencontre est prévue pour le mois de mai, et pour m’assurer d’avoir une belle collaboration, je souhaite les intégrer dans toutes les activités que l’Arrondissement organisera d’ici là, et même pendant la période estivale. Je veux engager un dialogue rapidement sur la place qu’occupe le conseil jeunesse au sein de l’arrondissement, pour qu’ils comprennent l’impact qu’ils peuvent avoir», conclut Mme Crevier.

Tous les jeunes qui auront appliqué recevront des appels pour un processus d’entrevue de mieux comprendre leurs aspirations à faire partie du conseil jeunesse. Une fois sélectionnés, les nouveaux membres du conseil seront convoqués pour une première rencontre.