RDP-PAT recrute pour son comité de la transition écologique

L’Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles lance un appel de candidatures pour recruter deux personnes qui siégeront au sein de son nouveau comité de transition écologique. Les personnes intéressées ont jusqu’au 10 février pour déposer leur candidature.

Ce comité aura comme mandat de formuler des recommandations au conseil d’arrondissement en matière de transition écologique, notamment en ce qui a trait aux standards écologiques, aux pratiques d’aménagement et d’utilisation du territoire, de biodiversité et d’espaces verts. De plus, ces personnes insisteront sur le développement de l’agriculture urbaine, pilier important pour l’arrondissement.

«Si la transition écologique et le bien-être de votre quartier vous tiennent à cœur, je vous invite fortement à soumettre votre candidature dès maintenant. On veut vous entendre et vous impliquer dans le processus décisionnel pour développer de nouvelles initiatives qui vont rendre notre quartier plus vert et résilient», affirme la présidente du comité de la transition écologique et conseillère de Pointe-aux-Trembles, Virginie Journeau.

Les candidats et candidates qui souhaitent postuler doivent être des résidents de l’arrondissement et devront démontrer leur intérêt et leur expérience dans le formulaire de candidature disponible en ligne. Les entrevues de sélection se tiendront au mois de février.