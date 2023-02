Le balado Génération OUI accueille un nouveau coanimateur

Un jeune de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles a rejoint l’équipe politiquement engagée du balado Génération OUI, coanimant le premier épisode de la saison deux de la série.

Résident de Pointe-aux-Trembles, David Jauvin étudie en communication, politique et société à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Du haut de ses 19 ans, il défend l’indépendance du Québec et souhaite que la cause soit popularisée et démystifiée au sein de la nouvelle génération.

Dans la vie, je carbure entièrement à la politique. Je mange de la politique et je transpire politique. David Jauvin, nouveau coanimateur du balado Génération OUI

Son identité indépendantiste s’est formée grâce aux mouvements de revendication et d’émancipation qui ont touché le Québec durant les dernières décennies. «Génération OUI est l’occasion pour moi de partager cette vision militante de l’indépendance», exprime-t-il.

Le jeune homme souhaite notamment donner envie à d’autres personnes de s’intéresser à la politique, et ce, peu importe leur classe sociale.

Il a coanimé pour la première fois le balado indépendantiste de Génération OUI le 30 janvier, aux côtés du jeune animateur Marc-Antoine Lemay et de la jeune coanimatrice Florence Collette.

David Jauvin, Marc-Antoine Lemay et Florence Collette Photo: Gracieuseté, Génération OUI

Ce premier épisode de la saison deux de Génération OUI est le 14e épisode du balado. Pour cette nouvelle saison, plusieurs invités devraient être conviés autour du micro «pour être questionnés sur les différents aspects du projet indépendantiste».

L’émission promet d’aborder plusieurs sujets de société touchant à l’actualité tels que l’environnement, l’économie, la langue, le féminisme ou encore la réconciliation des Québécois avec les Premières Nations.