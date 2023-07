Le Vieux-Pointe-aux-Trembles, pour une balade historique

Berceau patrimonial de l’est de Montréal et point central de la vie communautaire du quartier, le Vieux-Pointe-aux-Tremble regorge d’édifices historiques, tout en offrant un accès privilégié au fleuve Saint-Laurent.

À l’entrée du quartier, à l’intersection de la rue Notre-Dame Est et de la 3e Avenue, se trouve le parc du Vieux-Moulin de Pointe-aux-Trembles. Une occasion de découvrir l’histoire du moulin à vent construit en 1719, puis restauré au début des années 2000.

L’ancien noyau villageois de Pointe-aux-Trembles se trouve un peu plus à l’est, à l’intersection de la rue Notre-Dame Est et du boulevard Saint-Jean-Baptiste. On y trouve la place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles, une place publique offrant mobilier urbain, jeux d’eau et œuvres d’art public.

En marchant vers le fleuve, on arrive au parc du Fort-de-Pointe-aux-Trembles. Cet espace verdoyant est parsemé de chaises longues sur le bord de l’eau et de tables à pique-nique, ce qui en fait un lieu idéal pour les rencontres ou la détente.

Tout à côté se trouve l’église Saint-Enfant-Jésus. L’église de pierres avait été originalement construite en 1705, face à l’ancien Chemin du Roy et au fleuve. Réduite en cendres lors d’un incendie en février 1937, elle a été reconstruite sur la rue Notre-Dame en 1939.

En faisant quelques pas vers l’est, on arrive à la Maison du citoyen de Pointe-aux-Trembles, un ancien couvent qui abrite aujourd’hui la mairie d’arrondissement et les bureaux d’Accès Montréal.

Vers le fleuve, on découvre le belvédère, une rotonde aménagée dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal. Il suffit ensuite de traverser la rue Notre-Dame pour accéder au centre communautaire Roussin. Cette ancienne académie des Frères du Sacré-Cœur offre aujourd’hui des activités sportives, culturelles et récréatives ainsi que des spectacles, en plus d’accueillir de nombreux organismes communautaires. On peut aussi visiter l’écomusée de l’atelier d’histoire de la Pointe-aux-Trembles afin d’en apprendre plus sur l’histoire du quartier.

Navette fluviale La navette fluviale permet aux citoyens de se déplacer entre Pointe-aux-Trembles et le Vieux-Port de Montréal en évitant la circulation, tout en découvrant le fleuve. L’embarquement se fait au quai Saint-Jean-Baptiste et permet de rejoindre le centre-ville en moins de 30 minutes.

Parcours Cité Mémoire Pour découvrir l’histoire du Vieux-Pointe-aux-Trembles de façon originale, on peut se rendre à la place du Village à la tombée du jour. Le parcours Cité Mémoire, une création de Montréal en Histoires alliant images colorées, musique et ambiances sonores, y est projeté au sol. Le tout est accompagné de la narration de l’actrice Caroline Dhavernas, qui raconte de façon poétique l’histoire de La Pointe de l’Île, d’il y a plus de 13 000 ans à aujourd’hui. La narration est disponible dans l’application mobile de Montréal en Histoires.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre ici. Ce dossier estival produit par Métro présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif: faire découvrir aux Montréalais et aux Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.