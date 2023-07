Le boisé de la Réparation, pour un court pèlerinage

Il vaut la peine de faire quelques arrêts à proximité du boulevard De La Rousselière, que ce soit pour assister à une partie de baseball des Jets Legend de Montréal, emprunter des semences à la bibliothèque ou faire un court pèlerinage dans le boisé de la Réparation.

À l’extrémité nord du boulevard se trouve le sanctuaire du Sacré-Cœur et de Saint Padre Pio, une propriété des Frères capucins. L’ensemble religieux fondé par Marie de La Rousselière est passé d’une simple chapelle créée en 1896 à un vaste territoire en partie boisé comprenant un chemin de croix, une réplique de la grotte de Lourdes, un monastère et plusieurs chapelles. Le chemin de croix dans le boisé de la Réparation est d’ailleurs un lieu de pèlerinage très fréquenté.

Lors de la campagne électorale de 2021, la mairesse d’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Caroline Bourgeois, a exprimé son souhait de créer une place publique sur le site de la chapelle de la Réparation pour souligner le 350e anniversaire de Pointe-aux-Trembles en 2024.

Situé tout près du sanctuaire, le centre communautaire Mainbourg regroupe sous un même toit près d’une vingtaine d’organismes communautaires et d’entreprises d’économie sociale du quartier. On y trouve notamment le CPE La Grosse Maison, les organismes l’Accueil aux immigrants de l’est de Montréal (AIEM), la CDC de la Pointe, les Loisirs communautaires le Relais du bout et la Société d’Alzheimer Montréal.

À l’extrémité sud du boulevard De La Rousselière se trouve le parc Clémentine-De La Rousselière. Ce parc longeant le fleuve comporte notamment un chalet, un terrain de tennis, un parc pour enfants, une patinoire extérieure et un terrain de basketball. On y trouve aussi un terrain de baseball qui est le terrain d’attache des Jets Legend de Montréal, l’équipe pointelière de la Ligue de baseball majeur du Québec (LBMQ). Depuis 2017, le terrain porte le nom de stade Raymond-Daviault, en honneur de l’ancien joueur des Mets de New York. À ce jour, il est la seule personne originaire de Pointe-aux-Trembles à avoir évolué dans le baseball majeur.

Bibliothèque Serge-Bouchard Face au parc Clémentine-De La Rousselière se trouve la bibliothèque municipale, où les citoyens peuvent notamment emprunter livres et instruments de musique. On y trouve aussi une jardinothèque, soit une collection de semences de toutes sortes offertes gratuitement aux abonnés. Lors d’une cérémonie tenue par l’Arrondissement le 13 mars dernier, la bibliothèque a été renommée en l’honneur de l’anthropologue, écrivain et animateur Serge Bouchard, qui a grandi dans le quartier et est décédé en mai 2021.

Maison de la culture Située dans le même complexe que la bibliothèque, la maison de la culture offre aux citoyens une variété d’activités mettant à l’honneur le théâtre, la musique, les arts visuels et le patrimoine tout au long de l’année. Depuis 2018, l’Œil ouvert est la compagnie de théâtre résidente de la maison de la culture. Ses artistes favorisent la création théâtrale originale, la fusion des disciplines et la place des femmes.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre ici. Ce dossier estival produit par Métro présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif: faire découvrir aux Montréalais et aux Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.