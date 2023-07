La jungle à Jim du 26 juillet 2023

Magnifique fête dans le Vieux-PAT

Ceci de Sylvie Rodrigue, fière directrice de l’organisme l’Alternative, Centre de jour en santé mentale, qui a souligné son 25e anniversaire à travers l’art. Afin de démontrer l’importance des liens entre eux, les membres ont peint une murale représentant un village tout comme le nôtre. Ils ont également confectionné des centres de table et des signets qui ont été offerts aux invités. En plus d’une expo-vente d’artistes-membres qui démontraient leurs talents avec œuvres sur bois, peintures sur toile, accessoires au crochet et même des cartes de souhaits.

Photo: Gracieuseté, L’Alternative, Centre de jour en santé mentale

La fête du 350e anniversaire de chez-nous!

La mairesse de notre arrondissement de RDP-PAT, Caroline Bourgeois, nous a annoncé récemment que les préparations sont officiellement en marche pour les célébrations qui auront lieu à l’occasion du 350e anniversaire de Pointe-aux-Trembles, le 18 novembre 2024!

«De nombreuses activités seront organisées pour petits et grands pendant toute l’année 2024 afin de festoyer et mettre en valeur l’histoire de notre territoire que nous chérissons», a indiqué Mme Bourgeois.

Et tout comme les célébrations du 325e anniversaire, orchestrées à merveille dans le temps par Maurice Vanier, c’est encore la Société Ressources Loisirs de PAT et son directeur général Daniel Gratton qui se sont portés volontaires pour organiser les festivités. Bien sûr, avec l’aide de plein d’organismes communautaires, sociaux et plein de bénévoles de chez nous!

De mon côté, je vous reviendrai avec plus de détails à travers des éditions futures.

De retour chez lui…

Originaire de Pointe-aux-Trembles pendant les années 1950-1960, notre ami et chansonnier populaire Richard Séguin sera avec vous au parc Marcel-Leger le jeudi 10 août à compter de 19h. Spectacle offert gratuitement. C’est certain qu’il rencontrera des amis avec qui, dans le temps, il a partagé des tables au l’ancien restaurant Chez Luce dans le Vieux- PAT! À ne pas manquer!

Bal des aînés, édition 2023

Récemment, Louise Croussett et l’équipe de la Table de concertation des Aînés de Montréal-Est/PAT ont apporté des changements importants au prochain Bal des aînés. En effet, afin d’accommoder plus de participants, cette activité extrêmement populaire aura lieu le vendredi 20 octobre à compter de 17h au gymnase du Centre Roussin, où il y aura des places pour 500 personnes. On peut réserver aux locaux de l’Association, au 3e étage du Centre Roussin, et au 514 645-1264.

On jase…

Ceci de Camille Vaillancourt, DG de l’organisme Albatros Montréal, qui nous informe fièrement que l’Association québécoise des soins palliatifs a décerné le Prix reconnaissance 2023 au Mouvement Albatros, qui s’implique dans notre communauté depuis 1980. Félicitations à la collectivité des 14 organismes et 675 bénévoles répartis partout au Québec. En effet, cette plaque honorifique représente leur engagement envers les personnes en fin de vie et, bien sûr, leurs proches!