De jeunes danseuses de Rivière-des-Prairies dans Le P’tit Cabaret

Les Minis, une troupe de danse formée de cinq jeunes prairivoises âgées de 8 à 9 ans, ont été sélectionnées pour participer à l’émission de variété Le P’tit Cabaret, animée par Iani Bédard et Mario Tessier.

Siena, Hailey, Sophia, Valentina et Karina partagent la même passion : la danse. C’est à l’âge de trois ou quatre ans qu’elles ont fait leurs premiers pas au studio Extravadanza de Rivière-des-Prairies.

Passant de la danse classique au jazz, des claquettes à la danse acrobatique, elles s’entraînent près de six heures par semaine. Elles rêvent déjà d’un avenir de danseuses professionnelles à Paris pour Sophia, New York pour Hailey, « n’importe où » pour Karina ou encore à Disneyworld pour Hailey et Valentina.

Habituées des compétitions en solo et en groupe, les jeunes filles performaient pour la première fois devant les caméras. Malgré l’habitude des compétitions ou des représentations, Sophia confie tout de même avoir été « nerveuse » avant que le tournage commence.

« Une fois qu’elles se sont mises à danser, leur stress est parti tout de suite », affirme Cara Carosielli, directrice et professeure de danse à Extravadanza.

Des étoiles pleins les yeux, Hailey décrit cette première expérience comme « le plus beau moment de leur vie ». Pour la première fois aussi elle recevait « le traitement de star » raconte Mme Carosielli. « On devait prendre des photos dehors, mais il pleuvait alors on leur tenait des parapluies et elles se sont fait maquiller pour leur toute première entrevue ».

Après la performance, les jeunes filles expliquent avoir « eu la chance de découvrir d’autres jeunes pleins de talents » comme un jeune chanteur d’opéra ou une artiste qui pratique l’acrobatie de tissu.

Valentina, dernière recrue des Minis, explique avoir trouvé de « vraies amies ». Siena s’amuse à dire que « souvent on nous [les] prend pour des sœurs, c’est arrivé l’autre fois au restaurant ». La complicité qu’elles partagent se remarque dès leur arrivée dans la salle de danse où elles se mettent à effectuer les mêmes pirouettes et mouvements de danse.

Très fière de ses élèves, Cara Carosielli sait qu’« elles ont énormément de talents et elles se complètent beaucoup ».

En attendant la diffusion de l’émission dans quelques mois, sur les ondes de TV5, les

Minis performeront à la Fête de la Famille de Rivière-des-Prairies qui se tient le samedi 8 juin au parc Ferdinand-Biondi.

Tous les futurs danseurs et danseuses âgés de plus de cinq ans pourront passer les auditions de l’équipe de compétition le 26 juin prochain dans les studios de l’école qui loge au 9000 boulevard Maurice-Duplessis.