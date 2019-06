Du yoga et des histoires pour les enfants dans RDP

Mêlant lecture d’histoire, chant de comptines et mouvement de méditation, le Yogistoire veut initier les petits au yoga durant l’été dans Rivière-des-Prairies.

Pendant près d’une heure, de jeunes Prairivois et Prairivoises peuvent pratiquer quelques exercices de yoga, intégrés autour de lectures de livres et de comptines, dans le cadre du Club de lecture d’été. Pour Nathalie Préfontaine, créatrice du Yogistoire, le yoga est un « outil important pour amener [les enfants] à faire plus de relaxation et de visualisation ».

C’est justement pour ces exercices de visualisation que Mme Préfontaine utilise livres et chansons pour petits. Les enfants sont amenés à imiter le poisson, le chat, le chien, la tortue ou encore l’éléphant et le kangourou par exemple. Les livres sont utilisés pour capter l’attention des enfants et une fois l’attention obtenue l’animatrice « intègre des mouvements que les petits peuvent reproduire ». Un « bon mix que les enfants semblent apprécier », affirme Mme Préfontaine.

Une façon ludique d’intégrer le yoga dans la vie de tous les jours. Accompagnant une quinzaine d’enfants, Tassa, éducatrice à la garderie Les anges des Prairies, commence justement « à faire plus de yoga avec les enfants ». « On n’est pas des professionnelles du yoga, ça nous permet d’apprendre aussi quelques exercices pour les enfants », ajoute-t-elle.

La plupart des enfants avaient entre 3 et 5 ans. Cependant, une très jeune fille participait également avec sa mère. Âgée de seulement 11 mois, Camila ne marche pas encore, mais ce n’est pas la première fois qu’elle assiste à des ateliers de yoga pour petits, explique sa mère, Sandra Lumia. « En plus de profiter du beau temps dehors, ça lui permet de s’éveiller en simulant les gestes », confie Mme Lumia.

Deux autres ateliers de Yogistoire pour les 0 à 5 ans auront lieu au parc Gérald-Picard de Rivière-des-Prairies le 16 juillet et le 13 août à 10 h 30. L’atelier est gratuit et ouvert à tous. L’inscription est cependant requise auprès de la bibliothèque de Rivière-des-Prairies.