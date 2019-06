De Buenos Aires à Montréal, destinations tango

Les arts et les cultures se mélangent autour du tango dans une exposition photographique de deux artistes québécoises, Caroline Hayeur et D. Kimm, à la Maison Pierre-Chartrand de Rivière-des-Prairies.

De Buenos Aires à Montréal, les deux artistes proposent une série de photographies sur la danse argentine. L’une des créatrices est photographe, Caroline Hayeur, l’autre est une artiste multidisciplinaire, D. Kimm.

« C’est une danse tellement belle, mais difficile à apprendre et qui demande énormément d’énergie », explique D. Kimm. Elle pratique cet art depuis plusieurs années maintenant. Pour elle, la beauté de cette danse réside dans ses mouvements, mais surtout « parce que ça réunit tous les âges et toutes les classes sociales ».

Ensemble, elles ont visité et immortalisé sur pellicule une quinzaine de milongas, lieux de pratique du tango, à Buenos Aires et à Montréal. Le titre de l’exposition, Abrozo, signifie « connexion » en espagnol, et désigne aussi une façon de se tenir dans les bras. Un mouvement qui mêle émotion et relation physique entre les danseurs du tango, que les deux artistes cherchaient à capturer et à transposer à travers leur exposition.

Genèse d’un projet

Ce projet commence en 2014, lorsque Caroline Hayeur et D. Kimm font une résidence artistique de deux mois dans la capitale argentine, grâce au Conseil des Arts et des Lettres du Québec. Elles commenceront leur prise de photos là-bas. C’est finalement en 2016 que leur projet continuera avec cette fois des clichés pris dans les milongas montréalaises.

Originaire d’Argentine, le tango est aujourd’hui dansé partout dans le monde. Montréal serait un « des centres du tango au niveau international », et « très peu de gens le savent », selon D.Kimm. On compte sept écoles spécialisées sur l’Île de Montréal.

L’exposition, gratuite, se tient à la Maison Pierre-Chartrand jusqu’au 15 septembre. Ouvert du mercredi à vendredi de 12 h à 17 h, le samedi de 10 h à 17 h et le dimanche de 12 h à 17 h.