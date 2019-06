Des élèves de l’école Simone-Desjardins à RDP se mobilisent

Le Conseil d’élèves de l’école primaire Simone-Desjardins a déposé une motion non partisane pour l’amélioration de la propreté des lieux publics et naturels de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles.

Trente-quatre élèves, âgés de neuf à douze ans, ont profité d’une visite de la mairie de leur arrondissement pour déposer une motion, « pour joindre l’utile à l’agréable », confie Jessica Prévost, une des trois responsables du Conseil des élèves. Une manière de montrer leur implication dans leur quartier, mais aussi leurs préoccupations en matière d’environnement.

Plusieurs problématiques ont d’ailleurs été relevées par ces jeunes citoyens dans le quartier. Ils remarquent que « le nombre de poubelles dans l’arrondissement est insuffisant », que « certains lieux publics, parcs et/ou boisés sont remplis de déchets », qu’il y a également trop de déchets qui sont « laissés à l’abandon près des rives » et qui se retrouvent dans les cours d’eau.

Des propositions concrètes

Dans le document de motion déposé, les élèves revendiquent clairement leur désir de voir « une amélioration de la propreté des lieux publics et naturels » de l’arrondissement. Ils souhaitent voir des solutions, mais surtout des actions concrètes pour « diminuer la présence des déchets » et « améliorer la propreté » dans leur quartier.

Avec une réunion organisée par le greffier de l’arrondissement, deux élèves, de 4e et 6e année, ont pu proposer et approuver la motion déposée. « C’était un évènement très protocolaire qui a donné l’impression aux élèves d’être entendu, d’être pris au sérieux et de faire quelque chose d’important », souligne la responsable du Conseil des élèves.

Environnement et sécurité

Avant de procéder, les élèves se sont concertés, on fait plusieurs propositions et ont finalement voter pour la motion qu’ils souhaitaient déposer. Parmi les propositions, on compte par exemple la prolongation de l’horaire de la brigadière scolaire, l’ajout de trottoirs à certains endroits proches de l’école ou encore l’amélioration de la sécurité routière aux abords des écoles.

En juin 2018, une motion avait également été déposée par des élèves de l’école Simone-Desjardins. Celle-ci concernait également la cause environnementale, pour une meilleure préservation des milieux naturels du quartier, mais aussi des canards de Rivière-des-Prairies.