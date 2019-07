À la découverte des oiseaux de proie montréalais dans RDP-PAT

Durant deux représentations d’une quarantaine de minutes chacune, les oiseaux de proie québécois seront sous les projecteurs au parc-nature de la Pointe-aux-Prairies. Le spectacle offert le dimanche 14 juillet permettra de voir ces animaux voler de plus près et d’en apprendre davantage sur eux.

L’évènement Les Oiseaux en vol donne l’occasion « d’embellir les activités dans les parcs de la ville et d’apprécier la faune de Montréal », explique Geneviève Zaloum, superviseure des programmes éducatifs chez Faucon-Éduc.

Ce sont quatre oiseaux de proie entraînés, nés en captivité, qui effectueront des vols devant le public. Les animateurs profiteront des minutes de vols pour informer les spectateurs sur « la faune, la biodiversité, les espèces, les risques et leur menace ».

Le parc-nature de la Pointe-aux-Prairies attire beaucoup d’oiseaux de proie en raison de la proximité avec le fleuve, affirme Mme Zaloum. « Autant l’hiver que l’été, il y a une variété de biodiversité qui attire ces oiseaux à cause des ressources qu’ils y trouvent », indique-t-elle.

La première représentation commence à 12 h 30 et la seconde à 14 h 30.

Les oiseaux de proie bien présents sur l’île

La Belle-Province compte vingt-sept espèces d’oiseaux de proie et l’île de Montréal en compterait presque autant. On recense par exemple quinze sortes d’oiseaux diurnes (faucons, buses, etc.). Onze sont des espèces que l’on retrouve régulièrement sur le territoire et quatre « qu’on retrouve à l’occasion en migration ou qui viennent passer l’hiver ici », explique Jean-Sébastien Guénette, directeur général du Regroupement QuébecOiseau.

Il faut aussi compter les oiseaux de proie nocturnes comme les hiboux et les chouettes. On compte « quatre espèces régulièrement à Montréal et six espèces que l’on retrouve de façon plus occasionnelle à Montréal », continue-t-il.

Outre les deux représentations au parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, deux autres représentations se donneront à Montréal, au parc-nature du Bois-de-Liesse le dimanche 21 juillet, à 12 h 30 et 14 h 30.