Un Gala pour souligner l’implication dans RDP

La Corporation de développement communautaire de Rivière-des-Prairies (CDC-RDP) organise pour une onzième année un Gala annuel de la rentrée, une occasion de souligner l’engagement des acteurs de son quartier.

Les soumissions de candidatures pour remettre des distinctions aux travailleurs, directeurs, bénévoles, organismes, comités ou concertations qui se sont démarqués durant l’année 2018-2019 sont ouvertes jusqu’au 7 août. Six prix seront remis le 12 septembre lors du Gala, « une belle tradition qu’on renouvelle chaque année », confie Mathieu Leclerc, directeur de la CDC-RDP.

La Boussole d’or récompensera une direction d’organismes, et le prix Rame d’or soulignera l’engagement des travailleurs. Un prix Organisme « Contre vents et marées » sera également remis pour souligner la persévérance, et le prix Organisme « Le vent dans les voiles » récompensera un développement « remarquable ». Le prix Maurice Paré pour le bénévolat et le prix Figure de proue, un prix hommage, seront également remis.

« Le fil conducteur pour chacune des catégories, c’est l’implication dans la communauté, dans les concertations du quartier », explique M. Leclerc. On cherche à honorer les gens qui ne sont pas juste actifs dans un organisme, mais dans plusieurs organismes et qui se sont impliqués dans les concertations, dans les projets ».

Si les soumissions peuvent être déposées par tout le monde, il faut tout de même connaître l’implications des candidats afin de pouvoir appuyer leur candidature avec une présentation détaillée. Les soumissionnaires doivent en effet expliquer et détailler leur choix de proposition afin « d’aider le jury à faire un choix plus éclairé », affirme M. Leclerc. La CDC reçoit entre quinze et trente propositions par catégorie chaque année, « mais souvent il va y avoir le même nom qui va être proposé plusieurs fois », ajoute le directeur.

Cette année, le jury est composé de personnalités qui sont omniprésentes dans le quartier et qui connaissent autant les enjeux du quartier que les bénévoles, les travailleurs et organismes qui s’impliquent. On compte y Nathalie Pierre-Antoine, conseillère de l’arrondissement, Christiane Saucier, qui est organisatrice communautaire « depuis au moins vingt ans », et Mathieu Leclerc, directeur de la CDC-RDP.