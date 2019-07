Tsunami d’artistes et d’activités dans RDP-PAT pour l’été

Cette année encore la Vague Estivale de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles reçoit plusieurs artistes de renoms. Une foule d’activités prendront également place dans de nombreux parcs de l’arrondissement presque tous les jours.

Pour son cinquième anniversaire, la Vague Estivale verra, du début juillet à la fin août, Guylaine Tanguay et Émile Bilodeau au parc Marcel-Léger, et Martin Deschamps au parc Saint-Jean-Baptiste dans Pointe-aux-Trembles. Dans Rivière-des-Prairies, on pourra retrouver sur la grande scène du parc Armand-Bombardier Corneille, Elisabeth Blouin-Brathwaite, Gaya, Andrée Watters ou encore Joujou Turenne.

Plusieurs projections de films pour petits et grands auront également lieu au parc Marcel-Léger ou encore dans le stationnement de la bibliothèque de Rivière-des-Prairies. Les bibliothèques de quartiers proposent également de nombreuses activités pour tous les âges dans les parcs.

L’arrondissement avait déjà annoncé de nombreuses animations durant l’été comme les Terrasses éphémères ou Zone Active avec plus de soixante activités par semaine. On retrouvera également sur la place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles et au Belvédère de la Maison du citoyen tricot, danse en ligne, cirque, tam-tam et percussions, yoga, concerts de musique classique, rallyes patrimoniaux, entre autres. La place publique Saint-Joseph de Rivière-des-Prairies ne manquera pas non plus d’animation avec le Cabaret Caliari, l’Atlas Géocircus, les concerts Classique estivale de la rivière au Saint-Laurent ou encore les Perséides techno.

« Ça bouillonne de vitalité et de dynamisme dans l’Est de Montréal », se réjouit Caroline Bourgeois, mairesse de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles. « Vous avez de quoi être fiers de la qualité de l’offre de loisir, culturelle et sportive qui vous est proposée », souligne-t-elle.

En 2018, la Vague Estivale avait eu une fréquentation totale de près de 93 000 personnes.

La programmation est disponible en ligne, sur le site de l’arrondissement, ou dans les installations municipales et commerces.

La programmation en bref

Pointe-aux-Trembles

Spectacles musicaux

Guylaine Tanguay (18 juillet) et Émile Bilodeau (8 août) au parc Marcel-Léger et Martin Deschamps (25 juillet) au parc Saint-Jean-Baptiste

Marché public

Tous les samedis de 10 h à 16 h sur la Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles

Animations

Les concerts Classique estivale : de la rivière au Saint-Laurent (24 juillet et 7 août) au Belvédère de Pointe-aux-Trembles

Terrasses éphémères

Les 26 juillet, 1er, 16 et 29 août et 13 septembre à la place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles

Rivière-des-Prairies

Spectacles musicaux

Elizabeth Blouin-Brathwaite, Gaya et Andrée Watters (7 juillet), Corneille (2 juillet) et Joujou Turenne (25 août) au parc Armand-Bombardier

Animations

Atlas Géocircus (21 juillet) et les concerts Classique estivale : de la rivière au Saint-Laurent (31 juillet et 14 août), et Perséides techno (9 août) sur la Place du parc Saint-Joseph

Terrasses éphémères

19 juillet, 23 août et 6 septembre à la place du parc Saint-Joseph