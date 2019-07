Un nouvel immeuble sur le boulevard Maurice-Duplessis

L’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles a approuvé la construction d’un bâtiment de 4 étages sur le boulevard Maurice-Duplessis, à l’intersection de l’avenue Pierre-Baillargeon. Ce nouvel immeuble comportera 32 nouveaux logements locatifs et une zone de commerces.

En plus des nombreux logements, ce seront 30 espaces de stationnement intérieur et une zone commerciale de 200m2 qui remplaceront le salon funéraire abandonné depuis plusieurs années, situé au 8900 boulevard Maurice-Duplessis. Le bâtiment sera détruit pour laisser place à une nouvelle construction « d’architecture contemporaine ».

« Une idée intéressante, qui va permettre de dynamiser le coin et d’augmenter l’offre avec plus de service de proximité pour les citoyens », selon la conseillère d’arrondissement Nathalie Pierre-Antoine.

Le projet initial avait été approuvé par l’arrondissement en 2017 et comportait 36 unités de logement. Les changements ont été apportés au premier projet pour que le nouveau propriétaire puisse faire des correctifs mineurs et « reporter les délais de réalisation », ajoute la conseillère de Rivière-des-Prairies.

Le propriétaire du lot a jusqu’en juin 2021 pour réaliser les travaux de démolition et de construction du bâtiment.

Le dossier a été déposé au début du mois de mai au Comité consultatif d’urbanisme (CCU) de l’arrondissement, composé de six citoyens et un élu qui se réunissent onze fois par an. Leur mandat est d’étudier et de donner des recommandations sur les dérogations mineures concernant notamment les règlements de zonage et de lotissement, l’apparence architecturale, l’aménagement des terrains ou certains projets particuliers de construction.

Les membres de ce comité sont désignés par le conseil d’arrondissement et choisis en fonction de leurs connaissances et de leur implication dans le milieu.