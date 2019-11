RDP : L’esprit de Nöel sur le bord de la Rivière

Nöel au Village revient pour une deuxième année au parc Saint-Joseph, le 14 décembre. De nombreuses activités gratuites seront proposées par l’arrondissement en collaboration avec plusieurs organismes du quartier. Plusieurs artisans locaux seront à découvrir.

Le parc Saint-Joseph sera transformé en forêt enchantée où petits et grands trouveront des bonbons accrochés.

Dès 13 h 30, les visiteurs pourront alors participer à de nombreuses activités telles que des jeux d’antan, des sports traditionnels, ainsi que le manège Pas-de-Géant. Cette année encore, c’est Le Moulin à vents Productions qui s’occupe de ces animations.

L’arrondissement appelle les citoyens et les visiteurs à former une véritable chorale de Noël pour l’occasion. « On invite les familles, les chorales organisées ou les groupes d’amis à venir s’inscrire ou à participer de façon spontanée le jour de l’évènement », explique Annie Picard-Guillemette, agente de développement culturel à l’arrondissement.

Les jeunes enfants pourront aussi découvrir le monde des gnomes à travers le récit d’un conteur et de plusieurs maisonnettes sur le site. Une aire et du prêt de matériel et de jouets gratuit sont également prévus pour ceux qui voudront aller glisser ou jouer dans la neige.

L’organisme La Maison de la famille Cœur à rivière proposera également son concours de biscuits. Les citoyens pourront déguster deux recettes et voter pour celle qu’ils auront préférée.

Pour ceux qui désirent découvrir le vieux village du quartier, la Société Historique de Rivière-des-Prairies offrira du chocolat chaud et des tours de carriole de 14 h 30 jusqu’à 17 h 30.

L’allée des artisans locaux de Rivière-des-Prairies et de Pointe-aux-Trembles sera de retour, mais cette fois-ci avec plus de kiosques. L’occasion de faire ses derniers achats avant Noël.

Dès 17 h 30 et jusqu’à 21 h, Équipe RDP ouvrira la Terrasse Éphémère avec son bar et un DJ qui s’occupera de la musique. Claudel-Aimé Petit-Frère, humoriste prairivois reconnu, animera la fin de la journée.

Pour rendre l’évènement plus écoresponsable, l’Éco de la Pointe-aux-Prairies et l’arrondissement vous suggèrent d’apporter vos tasses pour consommer les chocolats chauds.