Face à la crise : élan de solidarité dans Rivière-des-Prairies

Même si sa mission première n’est pas de faire du dépannage alimentaire, Équipe RDP a décidé de mettre la main à la pâte pour aider plusieurs familles de Rivière-des-Prairies. En demandant le soutien de commerçants et restaurateurs locaux, l’organisme de Rivière-des-Prairies réussit à distribuer une centaine de plats équilibrés aux citoyens défavorisés.

À cause de la crise, Équipe RDP a dû se réorienter pour répondre aux besoins des familles et continuer d’appuyer la communauté de Rivière-des-Prairies. Au cours de cette réflexion, les intervenants d’Équipe RDP ont ciblé deux enjeux importants dans le quartier : l’alimentation et le besoin de sentir une solidarité dans la communauté.

«On a commencé à contacter des commerçants et on a vu qu’il était possible de faire un lien entre les citoyens qui éprouvent des difficultés et des restaurateurs qui veulent aider», explique Pierreson Vaval, directeur d’Équipe RDP.

Plusieurs restaurateurs ont alors accepté de participer en offrant des plats gratuitement. Et dès la première semaine, environ 80 repas ont été distribués à une trentaine de familles de Rivière-des-Prairies.

«Avec cette initiative, on fait une pierre trois coups, explique M. Vaval. On répond aux besoins alimentaires, on favorise la solidarité sociale et on valorise l’économie locale».

Redonner à la communauté

Pour les restaurateurs du quartier, il n’y a pas eu d’hésitation.

«C’est important pour nous de faire notre part et d’aider notre communauté, qui nous a aussi aidé quand nous on a commencé», indique Jean Gardy Delva, propriétaire du restaurant Griot Plus. Depuis deux semaines, l’entrepreneur offre une trentaine de repas, gratuitement.

Fraîchement ajouté à la liste, Kitchen 73 également fait sa part. En plus de donner des plats aux hôpitaux de la métropole, l’entreprise prépare une quarantaine de plats qu’Équipe RDP se charge de distribuer.

Pour Carmin Anoia, le propriétaire, «évidemment c’est important pour nous de redonner à la communauté, mais on veut surtout qu’elle sache qu’on est là pour elle. On est pas juste là pour faire de l’argent, on veut donner aussi en retour».

Équipe RDP compte bien trouver de nouveaux partenaires. «On veut maintenir cette démarche-là chaque semaine, en allant chercher de plus en plus de restaurants qui s’engageraient dans cette initiative», indique M. Vaval. Pour l’organisme, l’objectif est de venir en aide à une centaine de familles dans les prochaines semaines.