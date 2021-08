Célébrer la vie en communauté pour les deux ans de l’Atelier Duo de chef

Le devenu célèbre restaurant-traiteur de bouffe haïtienne l’Atelier Duo de chef a soufflé sa deuxième bougie. L’équipe a décidé cette année de marquer le coup et d’organiser une grande fête le vendredi 30 juillet.

Près de 600 personnes sont venues pour célébrer ensemble la réussite des quatre restaurateurs et surtout de fêter la vie et l’esprit de communauté qui leur a tant manqué.

«Se rassembler et vivre des beaux et bons moments comme celui-ci, c’était devenu plus qu’un lointain souvenir», s’est exprimé Fredzy, pianiste et chanteur du groupe Bèl Vyb venu performer ce soir pour la communauté et leurs amis de l’Atelier Duo de chef.

Rick-Andy et Donald Joseph — appelé aussi Chef Don’— sont natifs de Rivière-des-Prairies et ne voyaient pas ouvrir leur restaurant ailleurs que dans le quartier où ils ont grandi.

Donald Joseph n’hésite pas non plus à rappeler que c’est grâce aux gens de la collectivité qu’ils sont ici. «Nous voulons tout simplement rendre à ces personnes tout ce qu’ils nous ont donné», ajoute-t-il.

Musique, danse, bonne bouffe et animations pour les plus petits étaient au programme. Personne n’a été oublié et les habitants sont au rendez-vous.

«Les gens étaient heureux de revivre de tels moments de communion et de fête. C’était beau à voir.» Rick-Andy, un des deux propriétaire de l’Atelier Duo de chef

Le barbecue chauffe en ce début de soirée et les odeurs de saucisses, côtes-levées et autres cuisses de poulet marinées envahissaient la rue Fernand Gauthier.

Cette fête est l’occasion pour eux de remercier toute la population et de mettre en avant les jeunes de Rivière-des-Prairies.

La jeunesse de RDP

Les petits commerçants émergeants comme Smoothzi ont aussi été invités et le jeune entrepreneur Ramzi n’a pas hésité à répondre présent.

«Il faut plus d’événements comme celui-ci dans le quartier. C’est l’occasion pour les jeunes de se rassembler et de se sentir impliqués», commente celui qui ouvert son commerce tout récemment.

Sa réussite est un exemple pour la communauté et grâce à sa présence il veut montrer aux jeunes de Rivière-des-Prairies que c’est possible de réussir, dit-il.

Sabriel, Caterina et Stetia sont les trois adolescentes derrière le kiosque mis en place par l’organisme Initiative 1,2,3 GO ! afin de faire de la prévention sur les lieux de la fête.

Pourtant en vacances, ces jeunes préféraient se rendre utiles pour la communauté ont-elles confié.

«Rivière-des-Prairies, c’est un esprit familial et être ici ce soir est un plaisir», a lancé Caterina âgée tout juste de 17 ans. «C’est l’esprit de communauté et de fête que l’on aime avant tout», a ajouté Sabriel.