Honoré-Mercier : portrait d’un château fort libéral

La circonscription Honoré-Mercier regroupe le district de Rivière-des-Prairies, Anjou et une partie de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve. Elle compte environ 103 600 habitants et son député actuel, Pablo Rodriguez, tentera une sixième fois de remporter le siège à la Chambre des communes.

Depuis de longues années, la circonscription Honoré-Mercier est aux mains du Parti libéral du Canada (PLC). Le bastion acquis par le chef du parti libéral québécois n’a perdu qu’une seule élection depuis sa première investiture en 2004.

Pablo Rodriguez avait été emporté par la « vague orange » en 2011. Mais cette année-là, le mandat de son adversaire Paulina Ayala aura été de courte durée.

Le scrutin suivant, le candidat libéral a été réélu député d’Honoré-Mercier.

Lors des dernières élections en 2019, Pablo Rodriguez l’avait emporté haut la main avec près de 58,72 %. Le Bloc Québécois arrivait derrière avec seulement 19,83 % et 9,57 % pour le parti conservateur représenté par Guy Croteau. Le NPD arrivait en quatrième position avec 8,12 %.

À ce jour, seuls Guy Croteau du Parti conservateur et Charlotte Levesque-Marin du parti du Bloc Québécois ont été annoncés pour faire face au député sortant, Pablo Rodriguez.

Sur le plan local, les enjeux électoraux dans la circonscription d’Honoré Mercier se porteront sur plusieurs sujets et notamment le transport.

La question du prolongement de la ligne bleue est toujours d’actualité et demeure un intérêt certain pour les citoyens d’Anjou. Rivière-des-Prairies aussi est plus que jamais concernée quant à la mobilité dans son quartier avec la question du prolongement du REM. Plusieurs associations de citoyens se sont manifestées afin de réclamer les révisions des plans ainsi que l’ajout de stations à l’est de Rivière-des-Prairies.

La question du logement social est aussi un enjeu important pour la circonscription, tout comme l’accès à la propriété.

Le développement des zones industrielles est aussi un sujet préoccupant pour les habitants. Tout comme la qualité de l’eau et de l’air dans le secteur qui demeure inquiétante pour bien des citoyens.

Présentation de la circonscription

Honoré-Mercier regroupe plusieurs quartiers. Depuis le redécoupage des circonscriptions en 2013, Honoré-Mercier compte l’ensemble de Rivière-des-Prairies, l’arrondissement d’Anjou ainsi que la partie au nord de Sherbrooke dans Mercier.

Dans la circonscription, on y parle principalement la langue française, suivie par l’anglais et l’italien, dont une forte population est présente à Rivière-des-Prairies.

Selon les dernières statistiques, plus de 60% de la population d’Honoré-Mercier est âgée de 15 à 64 ans. 20% de la population est âgée de plus de 65 ans.

Présentation des candidats annoncés

Pablo Rodriguez: Candidat sortant du Parti libéral du Canada

Pablo Rodriguez est l’actuel député fédéral d’Honoré-Mercier. Cette année il se présente pour la 6e fois dans la circonscription de Honoré-Mercier pour le compte du Parti libéral.

« C’est avec fierté que je continue à vouloir représenter les gens de cette circonscription », a-t-il écrit sur le réseau social Facebook après avoir signé et déposé son acte de candidature le 23 août dernier.

Dans son intervention à TVA, le député sortant d’Honoré-Mercier répète que le scrutin du 20 septembre permettrait aux Canadiens de choisir le gouvernement qui pourra sortir le pays de la crise actuelle et de relancer l’économie.

«Le but de cette élection, c’est d’offrir aux Canadiens cette opportunité de se prononcer» clame Pablo Rodriguez.

Le chef du Parti libéral prône pour une entente collaborative avec le Québec concernant certains sujets chauds comme la santé. Il assure que le programme du Parti libéral sera dévoilé sous peu, sans pour autant préciser de date.

Guy Croteau: Candidat du Parti conservateur (PC)

Guy Croteau est candidat de la circonscription de Honoré-Mercier pour le Parti conservateur. Il se représente pour la troisième fois afin de ravir la place des libéraux. Une tâche ardue puisque les électeurs d’Honoré-Mercier ont plus tendance à voter rouge que bleu.

« Conservateur depuis toujours » dit-il, il a proposé sa candidature pour la première fois en 2015.

Lors des dernières élections fédérales, M. Croteau est arrivé en quatrième position avec 12,05 %, derrière le Parti libéral du Canada (PLC), le Nouveau Parti démocratique (NPD) et le Bloc Québécois (BQ).

Ancien comptable de profession, le candidat conservateur aide les personnes ayant des problèmes de santé mentale à réintégrer le marché du travail.

Charlotte Levesque-Marin: Candidate du parti Bloc Québécois (BQ)

Charlotte Levesque-Marin est le nouveau visage du Bloc Québécois pour la circonscription Honoré-Mercier.

« J’ai récemment décidé de prendre quelques responsabilités supplémentaires dans le cadre de mon implication militante au sein du Bloc Québécois », a-t-elle déclaré dans un post <@Ri>Facebook<@$p>.

Installée depuis plus de 10 ans dans l’Est de Montréal, elle est actuellement présidente régionale jeune au Bloc Québécois pour l’est et conseillère à l’exécutif national des jeunes du Parti Québécois.

Elle ne cache pas non plus sa détermination à faire gagner toujours plus de sièges à son parti au sein de la Chambre des communes. «Nous avons une bonne députation de 32 députés, qui travaillent sérieusement et font honneur au Québec », souligne la candidate.

Lors des dernières élections, le Bloc Québécois avait récolté 12,93% de vote, derrière le PLC et le NPD.

Au moment d’écrire l’article, ni le Nouveau Parti démocratique (NPD), le Parti populaire du Canada (PPC) et le Parti vert du Canada (PVC) n’avaient encore présenté leurs candidats officiels pour la circonscription d’Honoré-Mercier.