J-5 avant l’ouverture des inscriptions pour l’aide alimentaire de Noël

Le Collectif de dépannage des fêtes de Rivière-des-Prairies invite tous les ménages à faible revenu et dans le besoin d’une aide alimentaire de Noël, à s’inscrire pour la distribution de paniers alimentaires qui aura lieu mi-décembre au nouveau Chalet Armand-Bombardier.

Les inscriptions sont ouvertes pendant les semaines du 15 novembre et du 22 novembre, du lundi de 13h30 à 17h et du mardi au vendredi de 8h30 à 17h.

Les inscriptions se font dans la limite des places disponibles à partir du 15 novembre au chalet Armand-Bombardier.

Dans le but d’une équité et de parité, les paniers offerts seront tous les mêmes. Ils contiendront suffisamment de nourriture sèche et d’aliments frais pour tout une semaine.

Cette année le collectif envisage de distribuer des paniers alimentaires à près de 800 familles dans le besoin.

Une demande croissante

À cette même période durant la pandémie, le collectif avait aidé près de 600 familles de Rivière-des-Prairies. Les inscriptions n’étaient alors ouvertes que durant quatre jours.

Cette année, c’est exceptionnel, car la demande est toujours plus forte alors nous ouvrons pour deux semaines », relate Charlotte intervenante famille au Centre de promotion communautaire Le Phare.

En 2020 la demande été aussi forte et « les retours étaient très positifs », commente-t-elle. Une des raisons qui explique l’agrandissement de la plage d’inscription et du nombre de paniers distribués.

Regroupement des forces

Le Centre de promotion communautaire Le Phare est mandataire du projet, mais il est rejoint par plusieurs autres organismes communautaires et acteurs du quartier tels que le Centre d’action bénévoles (CAB), Initiative 1,2,3 GO !, Centre d’entre-aide aux familles (CEAF), le Centre de la famille haïtienne et interculturel de Rivière des Prairies, la Maison des Jeunes, le CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal, JPMA Global Inc , l’arrondissement RDP-PAT et les bureaux de Pablo Rodriguez et Marc Tanguay.

Une manière de mettre en commun leurs ressources et aussi leurs forces dans le but de servir toujours plus de monde.