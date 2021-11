Coyotes: une recrudescence de signalements dans RDP-PAT

Le nombre de signalements de coyotes est à la hausse aux abords du parc-nature de la Pointe-aux-Prairies.

L’arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles indique que plusieurs bêtes ont été vues dans une zone délimitée par la 40e et la 52e avenue, l’A40 et le croisement du boulevard Henri-Bourassa et de la rue Sherbrooke.

Selon l’arrondissement, il est important de signaler toute présence de coyote en appelant la ligne info-coyotes au 438-872-2696 ou en remplissant un formulaire à l’adresse suivante.

Cela servira à planifier de futures interventions.

Toutes les informations sont utiles afin de localiser les animaux.

Distinguer le coyote

Le coyote est plus grand qu’un renard et sa taille est équivalente à celle d’un berger allemand. Contrairement au renard, son pelage est généralement gris plutôt que roux.

Selon le site Web de la Ville de Montréal, il est interdit de nourrir les coyotes et les autres animaux sauvages. Il faut éviter de s’en approcher, même s’il est blessé. Si vous croisez un renard, il vous est conseillé de garder votre calme en lui laissant l’espace pour s’enfuir. Il faut ensuite s’éloigner sans courir. Il faut éviter de lui tourner le dos.

S’il ne part pas, on peut se donner un air imposant en levant les bras, et faire du bruit pour l’effrayer.