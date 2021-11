Les rendez-vous de la semaine à ne pas manquer à Rivière-des-Prairies

Le journal l’Informateur de Rivière-des-Prairies vous informe des activités et informations à savoir cette semaine dans le quartier

Séance extraordinaire du conseil d’arrondissement en présentiel

Le 2 décembre à 19h aura lieu en présentiel une séance extraordinaire du conseil d’arrondissement de RDP-PAT à la Maison du citoyen située à Pointe-aux-Trembles.

Cette séance portera uniquement sur le budget 2022 et le programme décennal d’immobilisations 2022-2031.

L’accès à la salle sera accordé selon l’ordre d’arrivée jusqu’à atteindre la capacité maximale.

Chaque citoyen a la possibilité de poser une question en remplissant le formulaire suivant bit.ly/3cTFsVH .

La Maison du citoyen se situe au 12090, rue Notre-Dame Est à Pointe-aux-Trembles.

Fin des interdictions de stationnement

Dès le 2décembre, il ne sera désormais plus obligé de déplacer son véhicule de stationnement pour toute la saison hivernal.

La nouvelle signalisation permet en effet de stationner son véhicule de n’importe quel côté de la rue sans devoir le déplacer, et ce jusqu’au 1er avril 2022.

En effet, pour permettre la réalisation de différents travaux d’entretien, il est interdit de stationner son véhicule durant certaines périodes de l’année dans les rues de Montréal.

Durant la période hivernale, il suffira de respecter les panneaux jaunes désignant un déneigement à venir sur la voie en question. Il faudra alors déplacer son véhicule afin de faciliter le passage des machines.

Horaire d’hiver pour l’écocentre de Rivière-des-Prairies

L’écocentre passe aux horaires d’hiver jusqu’au 14 avril 2022. Désormais les portes du centre de tri sont ouvertes du mardi au samedi de 10h à 18h et fermées le dimanche et lundi.

L’accès est gratuit, mais requiert une preuve de résidence et d’identité.

L’écocentre récupère tous les produits nocifs pour la santé et l’environnement tels que des débris de travaux, des vêtements, du métal, des meubles, etc.

Désormais il est possible de recycler les petits produits électroniques tels que les ordinateurs, les téléphones, imprimantes ou encore télévision.

Des bacs sont accessibles depuis septembre dans les arénas René-Masson à RDP et Rodrigues-Gilbert à PAT.

On peut lire la liste complète des appareils électroniques acceptés à l’adresse bit.ly/3FrWV3L

Assemblée générale d’Équipe RDP

Équipe RDP tiendra sa 23e Assemblée générale annuelle le mardi 30 novembre, à 19 h, via la plateforme Zoom.

Cette assemblée sera l’occasion pour vous de participer à l’évolution d’une organisation engagée dans le développement social de la communauté de Rivière-des-Prairies. Confirmez votre présence en nous écrivant à info@equiperdp.ca.

Inscriptions ouvertes pour les activités hivernales 2022

La période d’inscription pour les activités de sport et de loisirs offertes par les organismes de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles est ouverte.

Il est possible de retrouver toutes les activités pour la période hivernale 2022 sur les sites des organismes. Les dates et modalités d’inscriptions varient selon chacun d’entre eux. Il est préférable de communiquer directement avec eux pour avoir plus d’informations.

La liste des organismes proposant des activités est disponible à l’adresse bit.ly/3FPevPE .

L’arrondissement de RDP-PAT fait savoir qu’il appliquera les mesures sanitaires nécessaires afin de respecter les directives de la santé publique.

Exposition par le Musée de l’Holocauste de Montréal

Depuis le 27 novembre, une nouvelle exposition photo historique se tient au rez-de-chaussée de la Bibliothèque de Rivière-des-Prairies, et ce jusqu’au 30 janvier 2022.

Cette exposition gratuite rend un hommage aux porteurs de mémoire de l’holocauste. Au travers d’une trentaine de triptyques photographiques, les témoins photographiés y partagent leurs expériences afin d’éduquer les futures générations sur les dangers de la haine, du racisme et de l’indifférence.

La bibliothèque de RDP se situe au 9001, boulevard Perras.