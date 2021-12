De nouveaux coups de feu tirés à l’ouest de Rivière-des-Prairies

Plusieurs coups de feu ont été entendus mardi soir dans l’ouest de Rivière-des-Prairies.

Vers 19h15, plusieurs appels au 911 ont alerté le Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM). Les coups de feu ont été tirés à l’angle de la rue Jacques-Rousseau et de l’avenue Gilbert-Barbier, non loin du pont Olivier-Charbonneau de l’autoroute 25.

Une fois sur les lieux, les policiers ont trouvé un impact de projectile sur un véhicule ainsi que plusieurs douilles au sol.

«Pour le moment, nous ne savons pas s’il s’agit d’un conflit ou bien d’un message passé», fait savoir Manuel Couture, agent de communication au SPVM.

Aucun blessé n’est a déclaré et aucune victime n’a été retrouvée sur place, «ni dans les hôpitaux environnants».

M Couture précise que les services de police ont déjà recueilli plusieurs déclarations de témoins et consulté certaines caméras installées dans les sonnettes de portes d’entrée de maison.

«Plusieurs autres démarches d’enquêtes sont actuellement effectuées», ajoute l’agent.

Forum sur la violence armée

Lundi, le directeur adjoint du SPVM Vincent Richer et la mairesse de Montréal Valérie Plante ont annoncé leur intention «d’agir sur tous les fronts possibles» afin de mettre fin à la montée des violences armées.

La Ville de Montréal et le SPVM tiendront à cet effet un forum montréalais les 26 et 27 janvier 2022 qui réunira tous les acteurs institutionnels et communautaires.

Selon la mairesse de Montréal «il faut aller chercher les raisons profondes du phénomène.» Le forum pourrait inclure aussi des directeurs et directrices d’écoles qui ont manifesté leur volonté de participer, fait savoir Mme Plante.