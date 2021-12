Un homme a disparu à Montréal

Le SPVM recherche Domenico Discenza, 79 ans, porté disparu depuis hier matin. Il a quitté sa résidence vers 9h00 à bord de son Honda CRV rouge immatriculé 438 NCV. Il a l’habitude de se trouver à Montréal ou Laval.

Il n’est pas dans ses habitudes de s’absenter pour une aussi longue période sans donner de nouvelles.

Il mesure environ 5pi 6po (1m68) et pèse environ 170 lbs (77 kg). Il a les cheveux gris et les yeux bruns. Il pourrait porter une chemise mauve et un manteau noir.

Les enquêteurs ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité, car il pourrait être confus et désorienté.

Toute personne ayant de l’information à communiquer concernant cette disparition peut contacter le 911.

Il conduit cette voiture.