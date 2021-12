Les rendez-vous de la semaine à Rivière-des-Prairies

Pour vous, le journal Métro L’informateur a listé plusieurs informations et activités pouvant vous être utile cette semaine dans le quartier de Rivière-des-Prairies.

Séance du conseil d’arrondissement en présentiel

Le 7 décembre de 19h à 22h30 aura lieu en présentiel la séance du conseil d’arrondissement de RDP-PAT au Centre récréatif de Rivière-des-Prairies.

L’accès à la salle sera accordé selon l’ordre d’arrivée jusqu’à l’atteint de la capacité maximale.

Chaque citoyen a la possibilité de poser une question en remplissant le formulaire en ligne.

La séance sera webdiffusée en direct et pourra également être visionnée en différée.

Le Centre récréatif de RDP se situe au 7650, boulevard Maurice-Duplessis.

Musclez vos méninges

La bibliothèque de Rivière-des-Prairies renouvèle son activité Musclez vos méninges et propose à nouveau une série de 10 ateliers à partir du jeudi 9 décembre de 10h à 12h.

Ce programme élaboré par le Centre de santé et de services sociaux Cavendish, permet de stimuler sa mémoire et de préserver une certaine vitalité intellectuelle.

Cette activité s’adresse à tous les âges et comprend des jeux, des discussions et de nombreux autres trucs et astuces pour garder ses neurones en bonne santé.

La limite des participants est de 10. Plus d’informations au 514 872-9425.