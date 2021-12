Nouvelle formule pour le retour du Noël au village

L’arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles annonce le retour du Noël au village au parc Armand-Bombardier de RDP les 18 et 19 décembre avec une toute nouvelle formule cette année.

Un village enchanté et une forêt illuminée attendent les petits et les grands cette année pour la célèbre activité de Noël au village à Rivière-des-Prairies.



En effet, cette année un sentier traversera le parc Armand-Bombardier au travers duquel les participants pourront admirer toute la magie de Noël.

Les plus petits pourront s’arrêter et visiter la cabane du Père-Noël et ainsi découvrir lors de leur traversée enchantée, les multiples maisons dans les sapins et se réchauffer autour du feu avec une bonne tasse de chocolat chaud. Des conteurs seront aussi présents auprès du feu pour raconter des histoires de Noël.

Les murs du chalet Armand-Bombardier seront exploités pour la première fois par des projections d’image.

Des images vidéo sur le thème du jeu et des joies de l’hiver seront créées par les enfants des camps de jour du Centre de promotion communautaire Le Phare et MAPP MTL.

À l’intérieur du chalet, des ateliers de « mapping vidéo » seront également offerts pour tous. Aucune réservation ni inscription ne sont requises. Le passeport vaccinal et une pièce d’identité seront requis pour participer à l’ensemble des activités.

Noël au village

Samedi 18 décembre de 16 h 30 à 21 h 30

Dimanche 19 décembre de 16 h 30 à 20 h 30

Au parc Armand-Bombardier – Gratuit