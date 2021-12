Rétrospective : retour sur l’année 2021 à Rivière-des-Prairies

Si cette dernière année le quartier de Rivière-des-Prairies a été médiatisé malgré lui en raison des nombreuses fusillades, il n’en reste pas moins que les fêtes et initiatives citoyennes ont su redorer l’image d’un quartier pourtant paisible et familial. Petit tour d’horizon d’une année riche en émotions.

JANVIER

Création de la première Association des gens d’affaires de RDP

Le 1er janvier marque officiellement l’inscription au registre des lobbyistes de l’Association des gens d’affaires de Rivière-des-Prairies. L’association est également inscrite depuis cette même date à titre d’organisme à but non lucratif. Après un an d’existence, l’Association des gens d’affaires de RDP compte 25 membres.

Plus récemment, l’arrondissement de RDP-PAT a lancé un sondage auprès de la population afin d’avoir son avis au sujet de la revitalisation de l’avenue Maurice-Duplessis et du commerce local.

Polémique autour du prolongement du REM

Le tracé du prolongement à l’est du Réseau express métropolitain (REM) dévoilé en décembre 2020 par CDPQ Infra, soulève un mouvement de contestation à RDP en janvier. La Coalition REM-RDP est formée afin de faire entendre la voix des citoyens, qui réclament plus qu’une station dans le quartier.

FÉVRIER

Regain de violence

Trois fusillades éclatent dans le Nord-est de Montréal en février, dont une qui fait une victime. C’est le début de l’escalade de la violence par armes à feu. Les élus et les organismes jeunesse du quartier se mobilisent pour prévenir la violence chez les jeunes. Les effectifs de police sont gonflés dans le but d’instaurer un climat de sécurité au sein du quartier.

RDP choisi pour le tournage d’une série télévisée

L’église du parc Saint-Joseph de Rivière-des-Prairies est le lieu de tournage principal de la série télévisée Après pendant près de 10 jours. Les six épisodes d’une durée d’une heure chaque, sont disponible depuis le printemps 2021 sur la plateforme Tout.Tv.

MARS

La Coalition REM-RDP se fait entendre

Les premières pétitions en lien avec le REM font leur apparition en mars, notamment une qui réclame plus de stations dans le quartier de Rivière-des-Prairies. Une autre réclame que soit enterrée l’idée d’un REM aérien dans l’est.

Fermeture du centre aquatique de RDP

Toujours en mars, le centre aquatique de Rivière-des-Prairies ferme ses portes pour une période indéterminée. Cette fermeture vise à rénover certaines infrastructures et notamment améliorer la qualité de l’air et le taux d’humidité. L’arrondissement annoncera la réouverture officielle des bains libres le 15 décembre ainsi que le nom de son nouveau mandataire, la Société Ressources Loisirs de Pointe-aux-Trembles.

Yohann Goyat – L’informateur

AVRIL

Hotspot MTL, le nouveau balado diffuseur de bonnes ondes

Hotspot MTL est le nouveau balado signé Rivière-des-Prairies. Ce projet proposé depuis avril par des bénévoles de l’organisme jeunesse Don Bosco a pour but de «propager du positif» dans l’Est de l’île. En plein pandémie, ces jeunes ont eu la bonne idée de mettre sur pied des balados dans lesquels les jeunes viendraient s’exprimer.

À ce jour, la saison 2 est disponible et de nouveaux jeunes ont pris la relève. Les sujets abordés concernent principalement la santé mentale, gros enjeu de la dernière année.

Les lasagnes de l’espoir

Vittoria Pisano, 10 ans, jeune résidente de Rivière-des-Prairies cuisine en famille des lasagnes «faites avec amour» dans le but de récolter des dons pour la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. La jeune fille et son père ont récolté près de 11 000$ de dons qu’ils ont reversés à l’organisme.

Vittoria Pisano continue toujours à cuisiner des lasagnes maison et tente toujours de lever des fonds pour Alzheimer Canada cette fois-ci. La cagnotte s’élève désormais à 715$ sur un total envisagé de 1000$.

Yohann Goyat – L’informateur

MAI

Plan de verdissement de RDP-PAT: les premiers arbres plantés

Les 12 premiers de 7500 arbres qui seront plantés au cours des cinq prochaines années, selon le Plan de verdissement de RDP-PAT, commencent à prendre racine en mai. Cette plantation est la première d’une longue série. Depuis, près de 1000 arbres ont été plantés à RDP et PAT.

Plusieurs secteurs, notamment des parcs touchés par l’agrile du frêne, sont aussi concernés, dont le parc-nature de la Pointe-aux-Prairies. Y ont été plantées plusieurs espèces indigènes d’arbres au cours de l’année.

Prolongement du REM : Montréal soutien les élus de RDP

Les élus de Rivière-des-Prairies reçoivent en mai le soutien de la Ville de Montréal au sujet de leur demande de prolongement du REM à l’est du quartier. La motion non partisane déposée par Giovanni Rapanà est adoptée à l’unanimité par les élus de RDP-PAT et approuvée par la Ville de Montréal.

Montréal demande à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et au gouvernement du Québec la prolongation du REM à l’est de RDP. De son côté, CDPQ Infra prend acte de la demande d’ajout de stations. Les discussions sont toujours en cours.

RDP accueille ses premiers moutons

L’arrondissement accueille pour la première fois en mai les moutons du collectif Biquette. Ils prennent place au parc Saint-Joseph de Rivière-des-Prairies pendant un mois. Ils élisent résidence sur les espaces verts au bord de la rivière, dans un objectif d’écopâturage. Ce projet pilote s’inscrit dans la continuité du programme environnemental de l’arrondissement.

Gracieuseté, Sébastien Arbour

JUIN

Toujours pas de baignade autorisée à la plage de l’Est

La phase 2 du projet de la plage de l’Est de Rivière-des-Prairies–Pointes-aux-Trembles est inaugurée en grande pompe à la fin du mois de juin. Malgré ses atouts architecturaux et son potentiel culturel, la baignade y est toutefois toujours interdite. La question de la décontamination des sols aquatiques est un «enjeu majeur» avant de permettre toute baignade.

Afin de régler le problème, la Ville de Montréal bénéficie d’une aide financière de 5 M$ du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

RDP réduit à nouveau ses limites de vitesse

Plusieurs artères principales et rues locales voient leur limite de vitesse être réduite dès juin et sur un horizon d’un an. Certaines rues des secteurs commerciaux sont désormais limitées à 40km/h et d’autres, à 30km/h.

Dans le but de «modifier le comportement des automobilistes», l’arrondissement RDP-PAT investit près de 120 000$.

Ce plan de sécurité s’inscrit dans le projet Vision Zéro lancé en 2018 par la Ville de Montréal.

Yohann Goyat – L’informateur

JUILLET

Des roulottes de vaccination font leur apparition

Afin de rendre plus accessible la vaccination dans l’est de Montréal, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Est-de-l’Île-de-Montréal met en place des roulottes de vaccination sans rendez-vous en juillet.

La population de 40 ans et moins des secteurs de Rivière-des-Prairies, de Saint-Léonard et de Saint-Michel est concernée. D’après la Santé publique, seulement 40% d’entre eux ont alors reçu une première dose de vaccin, et seulement 29% une seconde.

Nouvelles plaintes contre Sanimax

Plus d’une centaine de plaintes sont reçues en juillet pour des odeurs nauséabondes provenant de Sanimax. L’histoire se répète chaque été et les citoyens habitant à proximité n’en peuvent plus. L’arrondissement de RDP-PAT fait front face à l’entreprise depuis quelques années maintenant et les démarches judiciaires se poursuivent.

La communauté italienne en folie

Ils étaient entre 4000 et 5000 personnes à fêter la victoire de l’Italie en coupe d’Europe de soccer dans les rues de Rivière-des-Prairies. Les couleurs vert, blanc et rouge ont inondé le quartier le 11 juillet, dans la joie et la bonne humeur. Un exemple de festivités qui pourrait inspirer les futures fêtes de quartier. Un sentiment de solidarité et de positivité a déferlé sur tout le quartier. Une fête qui aura marqué l’histoire de tout un quartier.

Gracieuseté, Nella Sammartino

AOÛT

RDP secoué par un triple meurtre

Tout le quartier de Rivière-des-Prairies est secoué par le triple homicide qui se déroulé en plein quartier résidentiel, le 2 août. Trois personnes tombent sous les balles et deux autres sont blessées. En date d’aujourd’hui, les agents du Service de police de la Ville de Montréal et d’autres escouades policières ont arrêté quatre suspects en lien avec cet événement.

Ce triple meurtre marque un tournant dans le combat contre la violence par armes à feu et la prévention chez les jeunes. Les effectifs pour contrer la violence sont gonflés et la prévention, subventionnée.

Après l’annonce de la création d’une nouvelle escouade policière Centaure ainsi que d’un financement à hauteur de 90 M$, les acteurs communautaires en demandent autant, voire plus.

Récemment, le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de près de 52 M$ dans la prévention de la criminalité. Une table de quartier en sécurité urbaine est également sur le point de voir le jour en début de 2022, a annoncé Caroline Bourgeois.

Création de la Coalition Pozé

Plusieurs organismes communautaires du nord et de l’est de Montréal annoncent la création d’un nouveau collectif ; la Coalition Pozé. Alors que la violence armée continue de gangréner la sécurité des habitants de divers quartiers, cette nouvelle coalition a pour but de lancer un appel au calme et d’exiger plus de considération de la part des différentes classes politiques.

Yohann Goyat – L’informateur

Pétition pour un nouveau parc à chiens

Une pétition lancée en août par une résidente de Rivière-des-Prairies et rassemblant une trentaine de signatures demande l’agrandissement du parc à chien proche du parc Pasquale-Gattuso. Les signataires réclament l’extension du parc et l’aménagement d’une seconde section uniquement dédiée aux petits chiens.

La présence des chiens dans ce parc est en nette augmentation ces dernières années et les propriétaires de petits chiens craignent la présence des grosses bêtes à poil. Le manque de parcs à chien dans l’arrondissement est un problème dont l’administration de RDP-PAT a conscience. C’est d’ailleurs l’un des projets de la mairesse Caroline Bourgeois, l’ajout de parcs à chiens pour les deux quartiers.

SEPTEMBRE

Pablo Rodriguez réélu dans Honoré-Mercier

Le député libéral Pablo Rodriguez remporte un 6e mandat lors du scrutin fédéral du 20 septembre, récoltant 60% des voix. M. Rodriguez représente Honoré-Mercier depuis 2003, à l’exception d’une parenthèse entre 2011 et 2015, où la circonscription avait été emportée par la vague orange du NPD.

Le premier ministre Justin Trudeau confie au député le poste du ministre du Patrimoine canadien. M. Rodriguez retrouve ainsi le poste qu’il avait occupé en 2018-2019 et poursuit par la même occasion son travail de Lieutenant du Québec.

Services de santé non disponibles au CLSC

Les citoyens de Rivière-des-Prairies font face à des services de santé au ralenti dans leur Centre local de services communautaires (CLSC) de quartier depuis près de neuf mois.

Le député de LaFontaine Marc Tanguay fait entendre son mécontentement en septembre. Depuis janvier, les citoyens doivent se déplacer par leurs propres moyens dans les centres voisins pour des services de prises de sang et autres prélèvements.

Le CLSC a depuis rouvert et offre tous les services de santé prévus, mais avec des effectifs toujours réduits.

L’Est de l’île, ce «poumon vert»

Projet Montréal et la mairesse Valérie Plante s’engagent en septembre à créer un «réseau d’espaces verts» formé d’au moins 230 hectares, et ce, au cours des quatre prochaines années.

À l’image du projet phare du Grand parc de l’Ouest, Mme Plante et son administration souhaitent relier les arrondissements Anjou, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Un projet cher à la mairesse de l’arrondissement, Caroline Bourgeois, qui souhaite dans la même lignée mettre le projet du parc Médéric-Archambault en branle. D’une superficie de 23 000m2, ce projet relierait les deux parcs nature de la pointe de l’île. L’arrondissement souhaite en entamer les travaux d’ici la fin 2022.

Yohann Goyat – L’informateur

OCTOBRE

Dissolution du Club aquatique de RDP (CARP)

Après 35 ans d’existence, c’est officiellement la fin du Club aquatique de Rivière-des-Prairies. La décision de dissoudre l’organisme est validée par la direction lors d’une assemblée générale extraordinaire le 12 octobre.

La Société ressources loisirs de Pointe-aux-Trembles (SRLPAT) est désormais le nouveau mandataire de l’offre de service. Le service des bains libres, lui, est toujours entre les mains de l’arrondissement.

À l’exception d’une fermeture durant la période des Fêtes, les bassins sont de nouveau accessibles à tous en cette fin d’année. Les activités sportives devraient reprendre à la mi-janvier.

Une nouvelle caméra de surveillance à RDP

Pour faire suite à la hausse des violences par armes à feu, le Service de police de la Ville de Montréal annonce en octobre l’installation de neuf nouvelles caméras de surveillance dans toute la ville.

Le Nord-est de l’île est le plus concerné avec sept d’entre elles installées à Montréal-Nord (2), Saint-Léonard (2), Saint-Michel (2) et Rivière-des-Prairies (1). Cette dernière se trouve à l’intersection de l’avenue Élie-Beauregard et de la rue Jacques-Rousseau, l’endroit même où plusieurs fusillades ont déjà eu lieu.

Yohann Goyat – L’informateur

NOVEMBRE

Caroline Bourgeois réélue à la tête de RDP-PAT

Lors du scrutin du 7 novembre, la mairesse sortante Caroline Bourgeois est réélue pour un second mandat à la mairie de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles pour un second mandat, après un recomptage demandé par l’opposition. Projet Montréal gagne cinq sièges sur sept. Six des élues sont des femmes, une première pour l’arrondissement.

Caroline Bourgeois occupe également deux nouveaux postes au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal : responsable des grands parcs, des sports et loisirs, d’Espace pour la vie et de l’Est de Montréal et vice-présidente du comité exécutif.

Ouverture du nouveau chalet Armand-Bombardier

Les portes du tant attendu chalet Armand-Bombardier se sont ouvertes aux organismes communautaires et élus de l’arrondissement en novembre. Cette nouvelle place est l’occasion pour les acteurs de la communauté de se retrouver et d’y pratiquer des activités en présente des jeunes du quartier.

Tout récemment, le chalet a été le théâtre de la distribution de près de 750 paniers de Noël aux familles dans le besoin. D’ici l’automne 2022, des festivités et autres activités y seront organisées. Une murale est aussi prévue à cette même date.

Plusieurs organismes de Rivière-des-Prairies étaient présents ce mardi pour découvrir les locaux du nouveau chalet Armand-Bombardier lors d’une première visite officielle.

Le personnel pénitencier en proie au manque de personnel

Alors que les cas de COVID-19 sont en forte augmentation dans les différentes prisons du Québec, notamment à Montréal, et que la convention collective est échue depuis le 31 mars 2020, le Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec (SAPSCQ-CSN) tire la sonnette d’alarme en novembre.

Le manque de personnel est criant et les agressions se multiplient au sein des différentes prisons. Les conditions de travail sont aussi dénoncées par une employée de la prison de Rivière-des-Prairies. À la mi-décembre, la prison de RDP comptait 26 cas positifs de COVID-19, dont 13 employés.

DÉCEMBRE

Nouveau poste de quartier envisagé à RDP

Une motion déposée en mars 2021 par la conseillère d’arrondissement du district de Rivière-des-Prairies Nathalie Pierre-Antoine et alors adoptée à l’unanimité est ramenée sur le tapis le 7 décembre par son collègue Giovanni Rapanà, conseiller de Ville du même district. Cette énième motion vise à rappeler l’importance de rénover les locaux du PDQ 45, voire de les relocaliser.

L’ensemble des élus s’entendent pour dire qu’il faut de nouveaux locaux ou une rénovation des locaux actuels, face à l’augmentation des effectifs ces dernières années. Dès le 1er mars 2022, le bail du PDQ45 pourra être résilier en tout temps par la Ville de Montréal.

Immobilisations : des dépenses de 13,3 M$ pour 2022

En 2022, l’environnement et la sécurité seront prioritaires à Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, selon le programme décennal d’immobilisations 2022-2031 (PDI) adopté en décembre par l’arrondissement.

Pour les dix prochaines années, RDP-PAT prévoit des investissements annuels de 12,7 M$. Pour 2022 toutefois, le montant s’élève à 13,3 M$. Cela permettra à l’arrondissement d’investir un peu plus dans les parcs et la sécurité.

La plus grosse enveloppe est consacrée à l’entretien des rues, des chemins et routes. Un total de 6,8 M$ est prévu, ainsi que 3,4 M$ pour les parcs et terrains de jeu. Un budget sera également alloué au recrutement de gardiens de parcs et à la plantation de 7500 arbres d’ici 2026.

La majorité des élus s’est quand même accordée pour dire que le PDQ45 méritait des réaménagements.