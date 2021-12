Collecte des sapins de Noël

Les services de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles organisent une journée de récolte des sapins de Noël le mercredi 12 janvier 2022.

Il est recommandé de déposer son arbre en bordure de trottoir à partir de 21h la veille de la récolte et avant 7h le jour de ramassage. Uniquement les sapins naturels sont acceptés.

Une fois ramassés, ces arbres seront réduits en copeaux et réutilisés.

Assurez-vous d’avoir bien enlevé toutes les décorations qui se trouvent sur votre arbre avant de le mettre en bordure de route, la base orientée vers la rue de manière à faciliter le travail des agents de la ville. Il est déconseillé de le mettre dans un sac plastique.

Si vous avez manqué la collecte spéciale ce jour, il est toujours possible de vous départir de votre sapin de Noël en l’apportant à l’écocentre le plus proche de chez vous. Une fois de plus, les sapins artificiels et les décorations ne sont pas acceptés.