Des aînés «épuisés» par l’entretien hivernal de chalets

Mme Maria Carciero et Mme Caterina Carlino demandent un soutien supplémentaire de l’arrondissement pour l’entretien des chalets qu’elles fréquentent durant l’hiver.

Les présidentes de deux clubs de l’âge d’or de Rivière-des-Prairies réclament plus de soutien pour l’entretien hivernal des chalets des parcs qu’elles fréquentent. Elles se disent «épuisées» et invitent l’arrondissement à revoir les modalités d’entretien des lieux durant la saison froide.

Maria Carciero et Caterina Carlino sont respectivement présidente du Club Cipriani au chalet du parc Pasquale-Gattuso et présidente du Club Il-Faro au chalet du parc Pierre-Blanchet.

Si les gardiens de parcs entretiennent les chalets durant l’été, les présidentes et leurs membres endossent cette responsabilité pendant l’hiver.

En effet, à la suite d’une entente avec l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles pour l’utilisation hivernale des chalets, Mmes Carciero et Carlino doivent entretenir les lieux si elles veulent que leurs membres puissent y pratiquer leurs activités.

Or, elles affirment qu’elles n’ont «plus la santé» pour effectuer ces tâches, tout comme leurs membres, qui effectuent à tour de rôle le nettoyage des toilettes et qui sont pour la plupart âgés de plus de 80 ans.

«Nous sommes épuisées et nous n’avons plus l’âge pour ça», affirme Mme Carciero, 70 ans, qui ajoute avoir déjà dû «briser la glace et saler le chemin» qui mène au chalet.

«Tous nos membres sont âgés et se déplacent avec des cannes ou des marchettes. Il faut revoir les modalités d’entretien», ajoute Mme Carlino.

Manque de communication

Les deux présidentes jugent que les services de l’arrondissement ne sont «pas assez réactifs» durant cette période de l’année. Elles demandent à l’arrondissement de revoir le règlement d’entretien des chalets durant l’hiver. Elles réclament également un meilleur suivi de leurs demandes.

Depuis leur dernière intervention au conseil d’arrondissement, le 7 décembre, Mmes Carciero et Carlino affirment qu’elles demeurent sans nouvelle. «C’est le silence radio», déplore la présidente du Club Il-Faro.

Si rien n’est fait, je quitte mon poste de présidente de club. Je suis épuisée, ma santé ne me permet plus de faire tout ça Maria Carciero – Présidente du Club Cipriani au chalet du parc Pasquale-Gattuso

Renégocier l’entente

L’arrondissement assure qu’il est ouvert «à renégocier les termes des ententes avec les groupes aînés».

«Une analyse des besoins et des attentes des groupes, ainsi que de ceux de la population, pourrait conduire l’administration à revoir le fonctionnement, et ce, avec la volonté d’optimiser les ressources disponibles tout en répondant aux besoins de la population», indique-t-on.

«Si rien n’est fait d’ici le prochain conseil, nous présenterons une motion», fait quant à lui savoir le conseiller de Ville de Rivière-des-Prairies Giovanni Rapanà.

Accès facilité

En période hivernale, l’accès aux deux chalets en question est long et fastidieux pour les aînés. «Le chemin est impraticable et dangereux pour les aînés lorsque le service de salage n’est pas adéquat», témoignent les deux présidentes.

Pour remédier à ce problème, elles demandent un «stationnement minute» devant chacun des deux chalets. Une option soutenue par les deux élus de Rivière-des-Prairies, Giovanni Rapanà et Nathalie Pierre-Antoine, lors de la dernière assemblée du conseil d’arrondissement.

«Il faut tenir compte des besoins de ces personnes aînées à mobilité réduite. Nous devons trouver une solution», déclare la conseillère d’arrondissement de Rivière-des-Prairies, témoignant ainsi de la « potentielle ouverture de l’arrondissement ».