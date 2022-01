Le succès des trousses thématiques pour enfants à la bibliothèque de RDP

La pandémie aura vu l’intérêt pour la lecture grandir chez les petits et les grands. Surprise par ce regain d’amour pour la littérature française, la bibliothèque de Rivière-des-Prairies a su répondre à la demande avec une idée qui fait encore beaucoup de jeunes adeptes, les trousses thématiques.

Ce n’est pas la réouverture des lieux de lecture qui a freiné les jeunes abonnés de Rivière-des-Prairies à louer des livres et autres jeux de société à leur bibliothèque de quartier.

L’idée des Trousses thématiques a germé après la première initiative d’un « Menu à emporter » initiée durant la pandémie.

« Nous avons voulu rendre la lecture accessible à tous alors que les lieux de culture étaient tous fermés, explique Djamila, bibliothécaire pour la section jeunesse et aînés à la bibliothèque de Rivière-des-Prairies. C’était important pour nous. »

Le projet étant de proposer une gamme de plusieurs livres dans un même sac disponible à la location pour les petits et les grands.

18 est le nombre total de trousses thématiques disponibles à la bibliothèque de RDP

Les thématiques sont venues par la suite des choses en février 2021 après des demandes bien spécifiques exposées par plusieurs parents ou enfants.

« Certains thèmes résultant de la pandémie comme l’anxiété ou encore le stress étaient très récurrents », se rappelle la bibliothécaire. C’est alors que les trousses thématiques pour enfants ont vu le jour.

Actuellement il existe 18 trousses thématiques. Toutes disponibles à la location et destinées uniquement aux jeunes citoyens de Rivière-des-Prairies.

Accessibilité universelle

Les thématiques sont diverses et variées. Elles peuvent aborder la confiance en soi, l’espace, la persévérance scolaire, la fiction, etc. Parmi les 18 trousses, deux sont dédiées aux jeunes avec une déficience auditive ou visuelle.

« Ces personnes-là avaient besoin d’être orientées et l’accessibilité universelle nous tient particulièrement à cœur quand il s’agit de culture », ajoute Djamila.

La formule est là même mais les livres dont disposent les enfants sont écrits en braille ou gros caractères. Jessica, bibliothécaire à la bibliothèque de RDP, ajoute aussi que certains sacs à dos peuvent venir avec un jeu de société.



Une offre en constante évolution et qui varie selon les besoins des lecteurs. « Nous sommes très à l’écoute de nos abonnés, c’est important afin de répondre à leurs demandes », insiste Djamila.

Location de trousses thématiques

Ces trousses thématiques sont uniquement disponibles aux résidents de Rivière-des-Prairies et abonnés à la bibliothèque du même quartier.

Pour les jeunes enfants rencontrant des difficultés visuelles ou auditives, il existe une trousse pour les enfants de 0 à 5 ans et une deuxième pour les 6 ans et plus.