Hausse des vols de véhicules à moteur à Rivière-des-Prairies￼

Les vols de véhicules à moteur ont connu une nette augmentation au cours des dernières semaines dans le quartier de Rivière-des-Prairies. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) met en garde les propriétaires de voitures, notamment de celles qui sont dotées de nouvelles technologies.

Honda CRV, HRV, Acura, Jeep Grand Cherokee, etc. Les différents modèles de voitures volées reviennent bien souvent et pour cause. Selon le Bureau d’assurance du Canada, ce sont les VUS, les VUS de luxe ainsi que les camionnettes qui sont le plus souvent volés.

Si les statistiques officielles depuis le début de l’année 2022 ne sont pas disponibles, le poste de quartier (PDQ) 45 constate tout de même une nette hausse des vols de véhicules dotés de nouvelles technologies à Rivière-des-Prairies, les clés et les systèmes informatiques étant désormais plus faciles à pirater.

Nombreux sont ainsi les citoyens qui ont déclaré le vol de leur véhicule depuis quelques semaines, les Honda CRV en tête de liste. Les messages à cet effet sur Facebook ne cessent d’affluer.

En hausse dans les dernières années

Le SPVM souligne avoir recensé près de 6572 vols de véhicules sur son territoire de juridiction en 2021. «Un bilan préliminaire», précise le service des communications.

En comparaison, le SPVM comptabilisait 4321 vols en 2019 et 4789 en 2020 sur l’île de Montréal, soit une augmentation de près de 10,8%. L’est de l’île de Montréal apparaissait en tête de liste en 2020 avec près de 1612 vols.

L’année 2021 est donc un record avec une hausse de près de 37,2% des vols.

Se protéger adéquatement

Dans un récent communiqué, le SPVM et le PDQ 45 font part d’une série de conseils afin de prévenir les vols de véhicules.

Il est tout d’abord recommandé d’installer un système d’antidémarrage qui bloque le démarreur et l’allumage, empêchant l’admission du carburant.

Dans un deuxième temps, la pose d’un système de repérage, à l’instar des outils informatiques (ordinateur ou encore cellulaire), permet de tracer le véhicule s’il a été volé.

Une solution moins onéreuse est l’installation d’un verrou sur le volant.

Si ce n’est pas déjà fait, il est fortement recommandé de faire buriner les pièces majeures du véhicule. Un code unique gravé permet ainsi de retracer les moindres pièces afin d’en éviter la revente.

Beaucoup d’autres systèmes de protection existent sur le marché afin de bloquer les signaux émis par les clés intelligentes. Par exemple, le Faraday, qui est un boîtier dans lequel les clés sont maintenues, empêche les voleurs de copier un doublon de la clé intelligente. Bien des citoyens de Rivière-des-Prairies témoignent de son efficacité et encouragent tout propriétaire de voiture possédant ce genre de nouvelles technologies à s’en procurer un.

Il existe également un protecteur OBD à installer dans l’habitacle. Il s’agit d’une sorte de verrou pour le système de diagnostic embarqué du véhicule. En d’autres termes, si le voleur n’a pas d’accès OBD, il ne pourra déjouer le système électronique du véhicule.

Le SPVM encourage finalement tout citoyen témoin d’un vol de véhicule à composer le 911 et à mentionner la description du véhicule volé ainsi que celle du voleur et la direction dans laquelle il a pris la fuite.