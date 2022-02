L’artiste Peddy Multidor expose ses toiles à l’espace galerie Chez Smoothzi￼￼

À l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs, l’espace galerie Chez Smoothzi accueille l’artiste visuel haïtien Peddy Multidor. Cette exposition d’art gratuite et ouverte à tous est une manière pour l’artiste de renouer avec ses souvenirs d’enfance.

Le vernissage de l’exposition s’est déroulé le 19 février, au restaurant Chez Smoothzi. Ce nouveau lieu, doté d’une galerie d’art, accueille désormais sa deuxième exposition, pour un mois.

Sabiha Merabet, organisatrice et cogérante de la place, se dit ravi d’ouvrir à nouveau les portes de la galerie et d’y accueillir un tel artiste. «Comme second événement, je ne pouvais rêver mieux, dit-elle. Peddy Multidor a reçu beaucoup de visibilité et un grand accueil.»

Cette nouvelle exposition regroupe sept œuvres et retrace l’histoire de l’artiste et ses racines.

La peinture naïve est la meilleure manière de comprendre ma culture Peddy Multidor, Artiste-peintre

Peddy Multidor, qui était technicien de scène au Cirque du Soleil avant la pandémie, raconte qu’il s’est tourné de nouveau vers la peinture car il avait des choses à raconter.

«Le fait d’avoir été confinés nous a fait découvrir qu’on avait d’autres choses à offrir», partage l’artiste.

Son exposition et la présence d’êtres chers lors du vernissage lui donnent du baume au cœur et un nouvel élan artistique. «J’ai conscience que du monde m’encourage et ça valorise mon travail», dit-il. Il est ainsi désormais bien décidé à accorder plus de temps à son art.

Mise en lumière des talents locaux

Sabiha Merabet a à cœur les talents de Rivière-des-Prairies et pour cela, elle veut leur donner la possibilité de se mettre en avant.

Si, pour l’instant, la galerie Smoothzi n’accueille que des artistes visuels, les gérants pensent à mettre en place une scène sur laquelle des artistes pourraient se produire devant un public.

Rien n’est encore fait, mais l’idée a bien germé dans la tête de Sabiha et de son fils Ramzi, autre cogérant de la place.

«Nous allons démarcher les organismes communautaires et autres places culturelles afin de faire connaître ces talents émergents. Les talents de Rivière-des-Prairies ont besoin de cette visibilité», promet Sabiha.

Informations : L’exposition est visible pendant un mois à l’Espace galerie Chez Smoothzi, au 7901, avenue André-Ampere, H1E 3N1, Rivière-des-Prairies.