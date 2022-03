Soirée familiale gratuite pour tous

Les organismes Initiative 1,2,3 GO !, le Club optimiste Montréal Colombo de RDP et l’arrondissement offrent aux citoyens de Rivière-des-Prairies, et surtout les tout-petits, une soirée gratuite pour toutes les familles le 18 mars, de 18h à 21h.

La soirée accueillera parents et enfants pour lesquels seront proposées de multiples activités: atelier de cirque participatif, jeux géants, parcours de mini-golf et bien d’autres jeux sur place.

Les inscriptions sont obligatoires, car des plages horaires seront réservées. Il est possible de s’inscrire en appelant au 514 648-3123.

L’événement se déroulera au Centre récréatif de RDP, au 7650, boulevard Maurice-Duplessis.