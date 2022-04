Le concours d’architecture pour l’Espace Rivière est lancé

Le projet Espace Rivière, attendu depuis 20 ans, continue de prendre lentement forme. La Ville de Montréal a lancé un concours d’architecture pluridisciplinaire pour sa conception le 4 avril.

«C’est un jalon important que nous franchissons aujourd’hui avec ce lancement, estime Valérie Plante, mairesse de Montréal. Les citoyens de l’Est auront droit à un nouvel équipement signature.»

Situé sur le site de la bibliothèque de Rivière-des-Prairies, l’Espace Rivière aura plusieurs vocations. Il servira de maison de la culture et des loisirs, de centre communautaire et de Bureau Accès Montréal (BAM). Le futur lieu prévoit également une bibliothèque agrandie, un café bistro, une cuisine communautaire et des salles d’activités physiques.

Le lieu devrait combler «un besoin exprimé depuis longtemps concernant le manque d’infrastructures culturelles, communautaires et de loisir sur notre territoire», souligne la mairesse de l’arrondissement, Caroline Bourgeois.

Le projet en est un auquel tient l’ancienne mairesse d’arrondissement et aujourd’hui ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la métropole Chantal Rouleau.

«J’ai travaillé très fort à sa mise sur pied lorsque j’étais mairesse d’arrondissement et j’ai continué d’y croire comme députée et comme ministre. […] C’est un projet qui contribuera d’autant plus à l’attractivité de l’Est pour les familles», affirme-t-elle.

Un bâtiment de 10 060m²

Le concours d’architecture s’adresse aux professionnels du Canada, mais aussi de l’Union européenne et du Royaume-Uni.

Il se déroulera en deux étapes. Après l’examen des dossiers de candidature, quatre finalistes seront sélectionnés. Ils devront faire une proposition finale pour une construction de 10 060m².

Un jury composé notamment d’architectes, d’un ingénieur, d’artistes et d’experts de la culture départagera les candidats.

Pour faire la sélection finale, plusieurs critères seront analysés. Le projet devra avoir un caractère inspirant, attrayant et accueillant du lieu ainsi que la démonstration de l’atteinte des certifications visées en matière de développement durable.

Pour obtenir plus de détails sur le projet d’Espace Rivière ou le concours d’architecture, cliquez ici.