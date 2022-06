La diversité culturelle à l’honneur pour la fête du Canada de RDP

Alors que la fête nationale du Québec sera célébrée vendredi dans le district de Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies accueillera la fête nationale du Canada le vendredi 1er juillet.

L’organisme Initiative 1, 2, 3 GO! RDP sera aux manettes de cette 4e édition. Elle se déroulera au parc Armand-Bombardier de 10h à 23h.

«L’intention est de miser sur la diversité culturelle. C’est la réalité de notre territoire», souligne l’agente de développement au sein d’Initiative 1,2,3 Go! RDP, Sonia Longpré-Marcoux. Et pour mettre cette diversité à l’honneur, les organisateurs ont fait appel à des artistes aux origines très diverses.

«Il y aura un groupe mexicain, un mariachi, un groupe de danse italienne en costumes, un groupe brésilien», énumère Giovanni Rapanà, élu de l’arrondissement à RDP, qui a soutenu la création de l’événement en 2019.

De la musique classique italienne à l’opéra en passant par les Buffalo Hat Singers, un groupe de musique autochtone, c’est la fameuse mosaïque de cultures qui forme la société canadienne qui sera célébrée.

Ces derniers ouvriront d’ailleurs les activités, à 16h, «en hommage aux patrons du Canada» que sont les Premières Nations, relève le conseiller d’arrondissement.

L’événement se veut différent de la fête de la famille, plus orienté vers les spectacles. «C’est important d’amener à RDP des styles musicaux qui ne sont pas vraiment mis en valeur dans l’arrondissement», ajoute Sonia Longpré-Marcoux.

Pour toute la famille

Si l’après-midi sera animé par des prestations hautes en couleur et en musique traditionnelle, la matinée sera un peu plus calme.

Les amateurs de belles automobiles pourront venir admirer les véhicules de la Scuderia Ferrari Club Montréal et de l’Association Fiat 500. Une collecte de fonds sera organisée au profit de la fondation Angelman, qui soutient les jeunes atteints du syndrome éponyme.

Et après l’omelette géante de la première édition prairivoise de la fête du Canada en 2019, c’est un gâteau géant qui sera partagé cette année, aux alentours de 14h. Il y aura d’ailleurs «un kiosque “casse-croûte” pour les gens qui veulent acheter à grignoter», précise la coordinatrice d’Initiative 1,2,3 GO!

22 000 $

C’est le montant accordé à Fête du Canada RDP par Patrimoine Canada. La subvention, faite à cet organisme fraîchement créé, a été effectuée par l’entremise du député fédéral de la circonscription Honoré-Mercier et ministre du Patrimoine Pablo Rodriguez. Fête du Canada RDP prend le relais du Comité des Italiens à l’étranger, qui était le précédent organisateur de l’événement.

Le chalet du parc Armand-Bombardier servira de loges aux artistes. «Malheureusement, il nous a enlevé un peu d’espace pour les jeux gonflables, mais on ne peut pas tout avoir», sourit M. Rapanà. S’il reconnaît avoir «toujours été contre son emplacement», il explique qu’étant donné que maintenant qu’il est là, «on essaie de l’utiliser de la meilleure façon possible».

Pour les tout-petits, une zone d’activités sera organisée, avec coloriages et petits jeux, «pour que toute la famille trouve son compte», indique Mme Longpré-Marcoux. Et pour les grands, un petit bistrot sera tenu par l’organisme, avec service d’alcool possible.

Après la version 2021 sous restrictions sanitaires, les organisateurs s’attendent à une grande mobilisation à Rivière-des-Prairies cette année.

Le programme

10h, exposition de véhicules par Scuderia Ferrari Club Montréal et Association Fiat 500



14h, présentation, prise de parole, et hymne du Canada



14h30, groupe folklorique Abruzzese Italie



15h, partage du gâteau de la fête du Canada 2022



16h, concert des Buffalo Hat Singers, au répertoire traditionnel autochtone



17h, Academia Samba Jeri, musique brésilienne



17h45, mariachi Oro Blanco de Montréal



18h, Agora de la culture mexicaine



18h45, Paul Elie Music, musique haïtienne



19h45, opéra lyrique avec Manrico Tedeschi ténor, et ses invités



20h30, divertissement par Frank Panzera & the Showmen Entertainment