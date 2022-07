Ahuntsic: un arrondissement à explorer

Situé sur les berges de la rivière des Prairies, Ahuntsic-Cartierville est un arrondissement du nord de Montréal comptant près de 137 000 habitants. Il se classe donc au cinquième rang des arrondissements de Montréal pour la population. Il est traditionnellement formé d’Ahuntsic, comptant les quartiers La Visitation, Sault-au-Récollet, Saint-Sulpice et Nicolas-Viel, ainsi que de Cartierville, qui comprend le quartier du même nom et le Nouveau-Bordeaux.

L’arrondissement est réputé être l’un des plus diversifiés de Montréal en matière de culture, deux habitants sur trois étant issus de l’immigration.

Historiquement, l’immigration a joué un rôle central dans la naissance de l’arrondissement. Ahuntsic a en effet été l’un des deux premiers noyaux de peuplement de Montréal en raison d’une mission qui y fut établie, suivie d’un fort qui a été érigé sur cette côte de la rivière des Prairies afin de protéger le commerce des fourrures.

La région doit son nom à l’infortune d’un missionnaire récollet, le père Viel, et de son compagnon de voyage, un jeune colon français fraîchement débarqué, nommé Ahuntsic. En effet, ceux-ci se sont malheureusement noyés dans les rapides du Sault-au-Récollet, et leur mémoire a été immortalisée par l’attribution de leur nom aux rapides, alors nommés «sault», et à la région. Les historiens de la Société d’histoire d’Ahunstic-Cartierville se feront un plaisir d’approfondir cette histoire et de raconter celle de Cartierville, plus moderne quant à elle.

Aujourd’hui, Ahuntsic-Cartierville est très apprécié pour ses espaces verts, son offre diversifiée de parcs, ses piscines et jeux d’eau, ainsi que ses promenades au bord de l’eau. Un bon exemple est le parc Ahuntsic, très prisé des jeunes familles pour ses vastes aires de jeu pour enfants et son ambiance familiale et accueillante. Ses petits boisés, parcourus par une petite boucle de sentiers, sont aussi un lieu de promenade privilégié tant pour les marcheurs que les joggeurs. La bibliothèque et le centre culturel d’Ahuntsic sont d’ailleurs accessibles du parc en traversant le coin Lajeunesse et Fleury.

Vers Cartierville, le site nautique du GUEPE au parc Beauséjour est un lieu tout désigné pour se mouiller et explorer la rivière des Prairies en toute quiétude. Plusieurs parcs fort agréables sont aussi situés aux alentours de l’hôpital du Sacré-Cœur. Tout comme à Ahuntsic, plusieurs espaces verts et services sont accessibles depuis le boulevard Gouin.

En ce qui a trait à ses zones commerciales, Ahuntsic-Cartierville attire davantage les touristes sur sa rue Fleury, agréablement aménagée pendant l’été et dont l’atmosphère champêtre saura ravir les promeneurs. Son tronçon commercial étant situé entre la rue Saint-Hubert et l’avenue Papineau, sa proximité au parc Ahuntsic et aux promenades sur les berges est aussi à son avantage. Autre centre commercial majeur de l’arrondissement, la Cité de la mode, sur la rue Chabanel entre les boulevards Acadie et Saint-Laurent, a elle aussi une riche histoire en raison de son industrie du textile, qui a longtemps été l’un des centres du textile les plus importants au Canada. D’autres zones commerciales de plus faible densité sont situées sur Gouin et la route 117 (boulevard Laurentien).

Le secteur est par ailleurs desservi par trois stations de métro, Crémazie, Sauvé et Henri-Bourassa, ainsi que par les gares Sauvé et Ahuntsic, et Chabanel et Bois-de-Boulogne, qui parcourent respectivement les axes est-ouest et nord-sud de l’arrondissement. Ses grandes artères sont couvertes par les bus 140 (Fleury), 55 (Saint-Laurent), 69 (Gouin) ainsi que les lignes 48, 171 et 380 (Henri-Bourassa), pour ne nommer que celles-là.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre Ici. Ce dossier estival produit par Métro Média présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif : faire découvrir aux Montréalais et Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.