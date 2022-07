Maurice-Duplessis, le boulevard du magasinage à Rivière-des-Prairies￼

Le boulevard Maurice-Duplessis est une artère majeure de 10,4 km qui traverse Rivière-des-Prairies d’ouest en est. Cet axe constitue un secteur résidentiel important, mais surtout une zone commerciale majeure dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

À l’entrée ouest de l’arrondissement, du côté du cégep Marie-Victorin, on trouve la plus grande concentration de commerces. Entre les boulevards La Fontaine et Marc-Aurèle-Fortin sont installés une dizaine de restaurants aux types de cuisines très divers. Tapas, burgers, pizza, grillades… Il y a de quoi satisfaire toutes les papilles, de la cuisine italienne à la gastronomie portugaise, en passant par les plats asiatiques. Le choix est là!

Toujours dans cette même partie du boulevard, tout près de l’autoroute 25, de très nombreuses entreprises, souvent de petite ou moyenne taille, se sont installées. En vous déplaçant ici, vous pourrez déposer vos enfants à la garderie, vous faire couper les cheveux, faire changer les pneus de votre voiture puis rentrer chez vous avec des nouveaux produits de beauté et, pourquoi pas, un meuble!

Au total, c’est près d’une cinquantaine d’enseignes locales qui évoluent ici, dans cette petite partie de l’arrondissement. Mais pas que! C’est également dans ce coin que l’on trouve de grands supermarchés dont les noms sont bien connus des Québécois.

Puis, en remontant le boulevard vers l’est, à l’angle de l’avenue Fernand-Gauthier, se trouve le Centre récréatif de Rivière-des-Prairies, une structure où sont installés plusieurs organismes locaux et dans laquelle est proposé un grand nombre d’activités. Le Centre est ouvert à tous les habitants 7 jours sur 7, de 8h30 à 23h. Un lieu idéal pour rencontrer de nouvelles personnes et s’occuper, notamment après un après-midi de magasinage sur Maurice-Duplessis!

Si une grande partie de l’économie locale s’est établie dans cette petite zone de l’ouest du district, il ne faut certainement pas s’y cantonner. Un bel éventail de commerces d’alimentation et bien d’autres sont à découvrir à Rivière-des-Prairies, tout le long du boulevard Maurice-Duplessis, ou en explorant le reste du quartier, qui regorge de petites découvertes.

Un bol d’air frais

Situé à cheval entre les arrondissements d’Anjou et de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, se trouve le parc-nature du Ruisseau-De Montigny. Ce long espace vert s’étale sur 3,3 km et propose plusieurs sentiers accessibles à pied ou à vélo.



Tout le long du ruisseau, il est possible d’observer des rats musqués, des grands hérons ou des espèces végétales et animales protégées, comme le frêne rouge ou la couleuvre brune. Au bout du ruisseau, les petites cascades offrent un beau spectacle au cœur du milieu urbain.

Des parcs et des loisirs

Outre le grand parc-nature du Ruisseau-De Montigny, le secteur à l’ouest de Rivière-des-Prairies offre également de nombreux petits espaces verts parfaitement adaptés aux familles.



En été, les jeux d’eau du parc Pierre-Blanchet sont de mise pour se rafraîchir. Vous pouvez également marcher une dizaine de minutes pour rejoindre la piscine Hans-Selye.



Dans le parc du même nom, en hiver, vous pourrez sortir les patins pour glisser sur la patinoire à bandes.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre Ici. Ce dossier estival produit par Métro Média présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif : faire découvrir aux Montréalais et Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.