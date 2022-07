Les Jardins Skawanoti fêtent leurs 10 ans cette année￼

Le tout premier jardin collectif de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, constitué de seulement quelques pots à l’origine, représente aujourd’hui 1630m2 de potager, jardin pour pollinisateurs et de verger, situé à l’ouest du district.

«Ce 1er jardin collectif dans RDP-PAT est devenu un jardin éducatif, solidaire et expérimental ainsi qu’un havre de biodiversité où s’entremêlent liens sociaux et environnementaux», explique l’Éco de la Pointe-aux-Prairies dans un communiqué.

Né en 2012, le projet avait pour but d’améliorer la qualité de vie des résidents par le biais de l’agriculture urbaine. Il a associé élèves et personnel du Cégep, des personnes âgées de la résidence à proximité, des enfants du Centre de la petite enfance Picasso-La Vigie ainsi que des organismes et personnes résidentes du quartier.

Ces derniers étaient ainsi sensibilisés à l’environnement et «l’accessibilité à des aliments sains et locaux à travers la culture de fruits et légumes selon les critères de maraîchage biologique».

Une autre partie importante du projet concerne le partenariat développé entre les Jardins Skawanoti et le Cégep Marie-Victorin. C’est en effet sur le sol de ce dernier qu’a été installé le premier jardin collectif du projet, «avant de pouvoir réaliser les premières plantations en pleine terre en 2014», précise l’écoquartier.

Jusqu’en 2020, le projet était basé sur l’économie circulaire, les fruits et légumes provenant des cultures étaient alors revendus sur un marché fermier local. «Avec la pandémie, nous avons revu les besoins, constatant un creusement de fossé entre les inégalités et l’accessibilité aux denrées alimentaires. Ainsi, depuis 2020, 75% des récoltes sont redistribuées aux banques alimentaires de RDP et 25% aux bénévoles et personnes dans les résidences du Cégep», indique-t-on.

Cinéma en plein air, plantation d’un verger urbain… Tout au long de la saison horticole, plusieurs évènements seront organisés pour célébrer cet anniversaire. Plus d’informations sur le site web: https://www.facebook.com/jardins.skawanoti.