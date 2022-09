Une ruelle cédée aux riverains sur le boulevard Henri-Bourassa

Le 19 septembre, le conseil municipal de Montréal a adopté un règlement encadrant la fermeture d’une ruelle située au sud-est du boulevard Henri-Bourassa Est, entre la 40e et la 41e Avenue, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

Cette démarche s’effectue à la suite d’une demande d’acquisition d’un citoyen au Service de la gestion et de la planification des immeubles (SGPI) de la ruelle riveraine à sa propriété. Après analyse de la demande, le SGPI considère que la ruelle est entièrement occupée par l’ensemble des propriétaires riverains. Le transfert de propriété a alors été enclenché pour céder cette ruelle aux riverains et fermer la ruelle en tant que domaine public.

La Ville justifie sa décision de deux façons: elle considère qu’elle n’a aucun intérêt à conserver cette ruelle non ouverte à la circulation puisqu’elle n’est pas essentielle à l’accessibilité et à la desserte arrière des bâtiments riverains; et cette transaction lui permettra de percevoir des taxes foncières sur les lots ainsi cédés.