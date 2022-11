Repas-partage pour souligner le vivre-ensemble

Photo: Gracieuseté, Centre de la famille haïtienne et interculturel de Rivière-des-Prairies

Plusieurs repas ont été concoctés et partager par les différentes communautés présentes au potluck interculturel organisé le 13 novembre.

Le Centre de la famille haïtienne et interculturel de Rivière-des-Prairies organisait un événement un potluck où la nourriture servait de pont pour comprendre l’histoire et l’origine des participants.

Cet événement s’inscrivait dans la programmation de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles s’étant terminée le 14 novembre. Le thème de cette année, Le Québec en commun, visait à encourager un esprit de dialogue interculturel et de cohésion sociale par le partage d’expériences.

Le public présent à l’événement écoutant une conférence sur l’interculturalisme. Caption: Gracieuseté, Centre de la famille haïtienne et interculturel de Rivière-des-Prairies

«Cet événement sert à favoriser les rapprochements interculturels et intergénérationnels puisque plusieurs communautés emmènent une partie de leurs origines et de leur histoire, explique Jean-Baptiste Volcy, directeur du Centre de la famille haïtienne et interculturel. Chaque plat ou chaque outil présent servait à raconter aux autres communautés présentes leur importance.»

Cette année a été un autre succès selon M. Volcy, pour qui cette cinquième édition de l’événement pour l’organisme respirait toujours l’esprit de communauté et de partage. «Les gens étaient très satisfaits, j’ai entendu plusieurs personnes mentionnées que l’événement leur a fait du bien.»

Favoriser l’intégration à la culture d’accueil

L’organisme de Rivière-des-Prairies existe depuis plus d’une trentaine d’années et se veut un point de rapprochement interculturel des communautés immigrantes de l’arrondissement pour faciliter leur intégration à la société d’accueil.

Le Centre organisera une journée spéciale le 18 décembre où toutes les communautés seront conviés à participer en apportant avec eux repas et cadeaux dans l’esprit de Noël, moment important au Québec pour le vivre-ensemble, les rassemblements et le partage selon son directeur, M. Volcy.