Un nouveau jardin collectif dans RDP-PAT dès 2023

L’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, en collaboration avec l’organisme à but non lucratif Éco de la Pointe-aux-Prairies, a annoncé qu’un nouveau jardin collectif sera inauguré dès 2023 dans le quartier de Rivière-des-Prairies. Il sera implanté sur les terrains vacants à proximité de la Coopérative d’habitation Le Courant du Quartier, et son occupation transitoire sera d’une durée minimale de trois ans.

L’objectif du projet est de mobiliser la communauté et les organismes communautaires afin de créer un lieu inclusif, intergénérationnel et multiculturel dans le but de stimuler l’agriculture urbaine et de promouvoir l’écoresponsabilité dans les habitudes quotidiennes des citoyens de l’arrondissement.

«La politique d’agriculture urbaine est au cœur de nos orientations stratégiques et est l’une des priorités dans lesquelles s’est engagé l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, déclare Caroline Bourgeois, mairesse de l’arrondissement, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable des grands parcs, des sports et loisirs, d’Espace pour la vie et de l’Est de Montréal, par voie de communiqué. La pratique de l’agriculture urbaine dans les quartiers de la métropole est un levier important pour démocratiser l’accès aux produits frais et renforcer la sécurité et l’autonomie alimentaire des citoyennes et des citoyens.»

L’Arrondissement précise que ce projet s’inscrit dans la continuité des objectifs de sa Planification stratégique 2021-2031 ainsi que de ceux de la Politique en agriculture urbaine et de son plan d’action.